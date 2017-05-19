Haftalık Bağımsız Gazete 20 Mayıs 2017
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Japon sergisine başvurular başladı

Japon sergisine başvurular başladı
GazeteKadıköy

Merkezi Kadıköy’de bulunan Japon Sanat Merkezi (JSM) tarafından Türk sanatı ve sanatçılarını Japonya’da tanıtmak üzere düzenlenen ArTTurkey JAPAN sergisi bu yıl da sürüyor. İlki geçen yılın mayıs ayında yapılan “ArTTurkey JAPAN 2017” (日土展 / NİTTOTEN 7) 26-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yine dünyanın önde gelen sanat müzelerinden Tokyo-Machida City Museum of Graphic Arts’da yapılacak.

Japonya’da şimdiye kadar yapılmış en büyük güncel Türk sanatı sergisi olan ArTTurkey JAPAN sergisi sırasında ziyaretçilerin oylarıyla seçilecek üç esere “Nittoten Ödülü” verilecek. Kazananlar sergiyi takiben kamuoyuna duyurulacak. Tüm katılımcılara “ArtTurkey JAPAN 2017 Katılım Belgesi” verilecek ve eserleriyle birlikte Japonca-Türkçe-İngilizce dillerinde hazırlanan online katalogda yer verilecek.

Sergiye eserleriyle katılmak isteyen sanatçıların 23 Haziran’a dek Japon Sanat Merkezi JSM’ye başvurmaları gerekiyor.

Adres: Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Vişne Sok. Mercanlar iş Hanı No:50 Kat:2 Kadıköy
Tel: (0216) 338 2826 Mail: info@japonsanat.com

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