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“İzlekler” 5. Sayı çıktı

“İzlekler” 5. Sayı çıktı
GazeteKadıköy

İlk yılını tamamlayan sanat ve kültür dergisi “İzlekler” okuyucularına sanat tarihi ve felsefesi alanında nitelikli içerik sunmaya odaklanmaya devam ediyor. İzlekler 5. sayısı raflarda yerini aldı. Bu sayısında kapak konusu modern sanatı Avrupa’dan Amerika’ya taşıyan Hans Hofmann ve Türkiyeli Resim… Özkan Eroğlu’nun kaleme aldığı tezden hareketle yaratıcı sanatçı ve eğitimci yönüyle  ülkemiz sanatının da seyrini değiştiren Hans Hofmann ile sanatın  estetik ve olgusal  tarafına odaklanılıyor. 

Önemli bir konu olan yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden olan sahaflık ile ilgili Sahaf Lütfü Bayer ile Tuğba Gürkök’ün yaptığı  bir görüşme de dergide yer alıyor. 

Dergide ortak paydayı sanatın temel izlekleri oluşturuyor. Edebiyat, görsel sanatlar, kültür içeriği, felsefi boyutuyla ele alınıyor.  Dergide bunlar dışında Aybars Yurdun’un çevirisini yaptığı  “Romantik İroni” ve “Kavramsal Sanat Üzerine” yazısı, Nelly Güler çevirisiyle Rothko ve Metafizik, Hilmi Şen çevirisiyle “Sistine’deki Mahşer günü” yazıları da yer alıyor.

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