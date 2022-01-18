Haftalık Bağımsız Gazete 19 Ocak 2022
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İz Öztat ile eleştirel sergi turu

İz Öztat ile eleştirel sergi turu
Semra ÇELEBİ

İpek Duben'in SALT Beyoğlu’ndaki “Ten, Beden, Ben” sergisi, farklı disiplinlerden davetlilerin katkısıyla yürütülecek SALT Yorumlama programlarıyla tartışmaya açılıyor. Bu kapsamda düzenlenen ilk eleştirel sergi turunda sanatçı İz Öztat, Duben'in işlerinde kullandığı belgesel niteliğindeki metin ve fotoğrafları katılımcılarla birlikte yorumlayacak. İpek Duben'in1978 ile 2010 yılları arasında Türkiye'deki sanat üretimi ve sergileri inceleyen yazılarında ortaya koyduğu düşüncelerin sanatçının pratiğine nasıl yansıdığı irdelenecek.

Ten, Beden, Ben sergisi, erkek şiddetinden toplumsal cinsiyete, yerinden edilme ve göçten tüketim alışkanlıklarına uzanan konuları irdeleyen İpek Duben’in üretimine yeni bir bakış sunuyor. Tur dili Türkçe ve katılım 20 kişiyle sınırlı.

Eleştirel tura katılmak isteyenler ad, soyadı ve iletişim bilgilerini [email protected] adresine göndererek kayıt yaptırabilirler.

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