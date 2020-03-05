“İyilik filmlere dönüştü”

“Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi ile film çekmek isteyen kadınlar, kurgudan görüntü yönetmenliğine kadar birçok konuda eğitim alıyor. Proje Koordinatörü Kibar Dağlayan Yiğit “Biz iyilik üzerine kurulmuş bir atölyeyiz. Daha sonra bu iyilik filmlere dönüştü” diyor

“Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi İzmir Seferihisar’da başlamış ve ülkenin birçok bölgesine yayılmış bir proje. Seferihisar Belediyesi tarafından desteklenen bu proje ile sinema eğitimi almamış ama film çekmek isteyen kadınlara ücretsiz olarak kurgudan görüntüye birçok ders veriliyor. Eylül 2018’de yapılmaya başlanan bu atölyede kadınlar, kendi filmlerinin yönetmeni olurken aynı zamanda başka kadınların filmlerinde de rol üstleniyor, birbirlerinin destekleriyle yeni filmler üretiyorlar. Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor projesinin koordinatörü ve yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit ile projeyi konuştuk.

Bu projenin yıllardır aklında olduğunu söyleyen Yiğit, “Sinemanın ve kadınların gücüne çok inanıyorum. Sinemanın bazı şeyleri değiştirip dönüştüreceğine inanıyorum.” diyor.

Yiğit, sinemayı dünyanın kötü gidişatını değiştirebilecek bir araç olarak görüyor. Bir araç olarak sinemayı Yiğit’ten dinleyelim: “Çok kötüye giden bir dünya var. Savaşlar, kadın cinayetleri, yoksulluk, iş cinayetleri… Dünya o kadar kötü dönüyor ki. Sinema hem bir umut, hem de bir teselli, kendini iyi hissetme aracı. Bizim Seferihisar’daki atölyede en çok dikkatimi çeken şey, kadınların kendilerini iyi hissetmesiydi. Ben şuna çok inanıyorum: İyi hissetmek insanı daha çok motive ediyor, inandırıyor, umutlandırıyor. Biz iyilik üzerine kurulmuş bir atölyeyiz. Daha sonra bu iyilik filmlere dönüştü.”

ATÖLYENİN FİLMİ ÇEKİLİYOR

Ülke sevgisinin yanlış anlaşıldığını aktaran Yiğit, kedisini, ağacını, insanı sevmeyen bir ülke sevgisinin olamayacağını aktarıyor. Yiğit’e göre sinema da ülke sevgisine işaret ediyor.

Altı aylık eğitimden sonra kadınlar profesyonel olarak filmler çekiyor. Yiğit, kadınların çektiği filmlerin Uçan Süpürge Kadın Film Festivali, İzmir Kısa Film Festivali, İzmir Festivali gibi festivallerde gösterildiğini dile getiriyor. Kadıköy’de gerçekleşen Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali’nde de ‘Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor’ etkinliği gerçekleşmişti. Yiğit, bu festivalin çok anlamlı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “O festivalde kadınlar çok mutlu oldu çünkü o festivali yapanlar sinemayı seviyorlardı, emeği seviyorlardı. Kadınların yüzünde bunu gördüm. Festivale çok teşekkür ediyorum.”

Festivallerde kadınların çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Yiğit, “Festivallerde kadınların yüzündeki o ışığı görünce ben Oscar’ı almış gibi oldum. O ışık, ömür boyunca benim film yapmama yeterdi.” diyor. Yiğit, 2018- 2019 yılında Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği ile yürütülen projenin artık bağımsız bir atölye olarak yoluna devam edeceğini söylüyor.

Ayrıca Yiğit, Nejla İmancı ile birlikte atölye sürecini filmleştiriyor. Kurgu aşamasında olan filmin ismi ise “Arşipel Kadınları”.

“BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ”

Bir süre Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği çatısı altında yürütülen “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesinde üretilen filmler ayrıca düzenlenen film gösterimleri ile izleyiciyle buluşuyor. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Ayçiçek bu derneğin amacının kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekoloji konularında sanat aracılığıyla kadınlara farkındalık oluşturmak ve kadınları güçlendirmek olduğunu söylüyor.

Ayçiçek “Birbirimize dokunarak birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bir ifade ve dışavurum biçimi olan sanatın dönüştürücü, iyileştirici ve pozitif yönünü araç olarak kullanıyoruz.” diyor. Dernek sinema atölyelerinin yanı sıra psikodrama atölyeleri, masalla öz keşif atölyeleri gibi birçok etkinlik gerçekleştiriyor.

Kadınların kültür sanat alanında da cinsiyetçi engeller ve zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen Ayçiçek, “Kadınların dışında kaldıkları sanat ve kültür alanına kadınların katılımını sağlamak derneğimizin hedeflerinden biri. Bu hedef doğrultusunda sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kent konseyleri, akademisyenler, uzmanlar ve sanatçılarla işbirliği yapmaktayız.” diyor. Ayçiçek, Kadıköy’de yakın zamanda film gösterimi düzenleyeceklerini belirtiyor.

Etkinlik bilgileri ve atölyeler için ayrıntılı bilgi yasamdakadinsanat.org’da