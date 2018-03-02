Haftalık Bağımsız Gazete 03 Mart 2018
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İthaki Akademi’de yeni dönem atölyeler

İthaki Akademi’de yeni dönem atölyeler
GazeteKadıköy

Geçtiğimiz ekim ayında sezonu açan İthaki Akademi, yoğun geçen bir atölye ve söyleşi döneminden sonra yeni dönem eğitimlerine Mart 2018 itibariyle devam ediyor.  Editörlük Atölyesi, Çeviri Atölyesi, Edebiyat ve Psikoloji Atölyesi, Yazı Atölyesi gibi pek çok atölyeye ev sahipliği yapan akademinin yeni dönem programı yetişkin eğitimlerinin yanı sıra çocuklar için de seçenekler sunuyor.

İthaki Akademi’nin yeni dönem eğitim programı şöyle:

7  Mart – 25 Nisan: Editörlük Atölyesi – Selahattin Özpalabıyıklar

10 Mart – 26 Mayıs:  Yazı Atölyesi –Feryal Tilmaç

11-18-25 Mart:  Derin Editörlük Atölyesi – Selahattin Özpalabıyıklar

13 Mart – 19 Nisan: Çeviri Atölyesi – Çiğdem Erkal

4 Nisan – 23 Mayıs: Eleştiriye İlk Adım  - Süha Oğuzertem

5 Nisan – 26 Nisan: Edebiyat ve Psikoloji Atölyesi – Nihan Kaya

21 Nisan – 12 Mayıs: Fantastik Kurgu ve Popüler Kültür Atölyesi – Kayra Keri Küpçü

22 Mart – 12 Nisan: Mizah Yazarlığı Atölyesi – Vedat Özdemiroğlu

1 Nisan – 3 Haziran: Oyunlarla Temel Matematik Atölyesi – Can Gürses

8 Nisan: Çocuklarla Yaratıcı Yazı Atölyesi – Tülin Kozikoğlu

14 – 15 Nisan: Çanta ve Ayakkabı Tasarımı Boyama Atölyesi – Fatima Yıldız Erkan

Çizgi Atölyesi – M.K. Perker

Söyleşi ve Etkinlikler:

1 Mart Perşembe: ‘‘Kent, Mimarlık ve İdeoloji: Bu Bağlantı Çok Mu Sağlam?’’

5 Mart Pazartesi: Şule Öncü – İlişkilere Terapötik  Yaklaşımlar  

6 Mart Salı: Aslı Perker – Damızlık Kızın Öyküsü – Dizi ve Kitap Analizi

Bilgi için: www.ithakiakademi.com

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