İthaki Akademi’de Çocuk Festivali başlıyor!

İthaki Akademi’de bu yıl ilk defa düzenlenecek ve 21 Ocak - 1 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Çocuk Festivali” sanat ve edebiyat atölyeleri kapsamında 5-12 yaş arası çocuklar için birbirinden keyifli etkinlikler sunuyor

Çocuklar, Mitolojik Yolculuk Atölyesi’nde Odysseus’un İthaka’ya mitolojik yolculuğunu resim ve video ile yorumlayacak, Yazar Çocuklar Kulübü atölyesinde; kitaplara, filmlere, oyunlara, çizgi romanlara, süper kahramanlara meraklı olanlar ‘kahramanlarını’ yazacak.

Özgür Abi (Özgülgün) ise masallara, kendi hayallerinden bir elbise dikecek ve kendi ruhundan ruh üfleyecek. Böylelikle masal canlanmış, çocukların kulaklarıyla ve ruhuyla buluşmaya hazır hale gelmiş olacak.

Animasyon Atölyesi çocukların tamamen kendilerine ait bir karakteri üç boyutlu hale getirmesi ile başlayacak, yarattıkları karakterleri bir hikâyenin içinde yaşar hale getiren çocuklar küçük birer yönetmene dönüşecek...

Karikatür Atölyesi’nde yaratıcılıklarını kullanarak, espri üretmeyi ve eleştirel mizah yapmayı deneyimleyecek olan çocuklar, Misket Parkuru Atölyesi’nde oyuncak yapacak, çeşitli aletleri kullanırken el becerilerini geliştirebilecekleri bir deneyim yaşayacaklar.

Detaylı bilgi için ithakiakademi.com’u ziyaret edebilir, 0216 348 64 55 ve 0533 064 01 01 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz. Adres: Caferağa Mah. Neşe Sk. No.31 Kadıköy

Atölye Programı:

21 ve 24 Ocak 2018 Mitolojik Yolculuk Atölyesi - Deniz Soruklu Evren

22 ve 30 Ocak 2018 Karikatür Atölyesi - Sibel Bozkurt

23 Ocak 2018 Yaratıcı Masal Atölyesi: Bir Yokmuş Bir Varmış - Gökçe Okay

27 Ocak 2018 Animasyon Atölyesi - Deniz Öcal

28 Ocak 2018 Yazar Çocuklar Kulübü ‘‘Çocuklar kahramanlarını yazıyor.’’- Seran Demiral

25 Ocak 2018 Özgür Abi ile Masal Atölyesi - Özgür Özgülgün

30 Ocak 2018 Misket Parkuru Atölyesi - Gökçe Okay

1 Şubat 2018 Drama ve Düşünce Becerileri: Oyun Atölyesi - Özgür Özgülgün