İthaki Akademi Ekim’de başlıyor!

İthaki Akademi’nin yeni dönem eğitimleri Ekim ayında başlıyor

Bugüne kadar Editörlük Atölyesi, Çeviri Atölyesi, Edebiyat ve Psikoloji Atölyesi, Yazı Atölyesi gibi pek çok atölyeye ev sahipliği yapan akademinin bu yeni dönem programı da meraklılarını ihya edecek türden…

- Selahattin Özpalabıyıklar ile “Editörlük 101 (editörlüğe giriş)-Editörlük 1001 (derin editörlük) Atölyesi”: Sekiz hafta sürecek olan bu programla birlikte katılımcılar kitabın editörden sonraki serüvenine ve editöryal sürecine dair birçok konuda bilgi sahibi olabilecek.

- Çiğdem Erkal ile “Çeviri Atölyesi”: “Yüzüklerin Efendisi” ve “Yerdeniz Büyücüsü” serilerinin usta çevirmeni Erkal bu atölye çalışmasında, geniş bilgi birikimini öğrencileriyle paylaşacak.

- Cengiz Özdemir ile “İstanbul Kültür Tarihi Seminerleri”: Sosyal medyada “kulturistan” hesabından, Medyascope TV’de de “Kültür ve Tarih” sohbetlerden aşina olduğumuz Özdemir katılımcılarını tarihi semtlerde kültürel bir keşfe çıkaracak.

- M. K. Perker ile “Çizgi Atölyesi:” Usta çizgi roman sanatçısı ve illüstratör Perker içerisinde çizim teknikleri, incelikleri, illüstrasyon, tip yaratma ve öykü kurgulama konularını geliştirmeyi hedefleyenler ile biraraya gelecek.

Detaylı bilgi için: www.ithakiakademi.com