İstismara karşı dayanışma konseri

müzisyenler, çocuk istismarına karşı sahneye çıkacak

Kadıköy’ün beklenen etkinlikleri arasında yerini alan Kadıköy Sound’un beşincisi yapılacak. Bu kez “Çocuk İstismarı ile Mücadele” için bir araya gelecek olan sanatçılar, Kadıköy’deki Dorock XL'da sahne alacak. Gecede sahne alacak sanatçılar arasında Burcu Tatlıses, Barış Hayta, Barış Kömürcüoğlu, Gür Akad, Hazal, Hakan Meriçliler, İstanbul Arabesque Project, Ozan Kotra gibi isimler yer alıyor. Organizasyonunu menajer Gökhan Karaduman’ın gerçekleştirdiği gecenin geliri, UCİM “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği”ne bağışlanacak. Bu sosyal sorumluluk konseri 4 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da başlayacak.