İstanbul’un dört bir yanından geldiler

17.Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, sadece Kadıköy’de değil kentin dört bir yanında tiyatro coşkusu yarattı

Dilara ÇETİN / Nurseda ŞİLFELER

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 17 yaşında giren ve halka ücretsiz tiyatro izleme imkânı sunan Tiyatro Festivali ilk gününde yüzlerce kişiyi ağırladı. Biz de Gazete Kadıköy olarak tiyatro heyecanını yaşayan izleyicilerin arasına girdik ve ne hissettiklerini sorduk. Mecidiyeköy’den Esenler’e kadar kentin farklı ilçelerinden gelerek Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda buluşan tiyatroseverlerin ortak noktası, sezonda izleyemedikleri oyunları açıkhavada izlemenin keyfini yaşamaları…

“BİLET PAHALI SEZONDA İZLEYEMİYORUZ”

Yeldeğirmeni’nden 7-8 yıldır festivale geldiğini söyleyen Ömer Ersan, “Etkinliği her sene heyecanla bekliyoruz. Yıl içerisinde göremediğimiz oyunları görme şansımız oluyor ve dolayısıyla burada hem ücretsiz hem de açık havada olmasını seviyoruz. Özellikle ‘Açık Aile’ oyunu, yıl içinde de takip etmek istediğimiz ama bilet fiyatlarının pahalılığı yüzünden izleyemediğiniz bir oyundu. Ali Poyrazoğlu’nun ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ oyunu da ilgimi çeken diğer bir oyun. Bu etkinlikten Gazete Kadıköy aracılığıyla haberim oldu, duyuruları ve gazeteyi takip ediyorum.” dedi. Ayrıca davetiye alma konusunda sıkıntı yaşadığını vurgulayan Ersan, “Biz hafta içi 09.00-18.00 arası çalışan insanlarız. Çalıştığımızdan dolayı davetiyeli biletleri alma olanağımız yok. Eğer emekli ve işsiz değilseniz çalışan azınlık grup ancak hafta içleri biletsiz olarak tiyatrolara girebiliyor. Bu konuda bir şeyler yapılırsa çalışan kesimin de katılım oranı daha çok olur ve yaş ortalaması da nispeten düşer diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“TAM BİR KAMU HİZMETİ”

Etkinliği emekli olduktan sonra son iki yıldır takip ettiğini dile getiren Ümran Şeremet, Bostancı’dan geldiğini ve biletler konusunda sıkıntı yaşadığını, Bostancılılar için Bostancı’da bir noktada da davetiyelerin verilmesi gerektiğini belirtti. Şeremet, “Etkinliği Kadıköy’ün internetteki etkinlikler sayfasını ve Gazete Kadıköy’ü takip ettiğim için gördüm. Gerçekten belediyeden topluma kamu hizmeti olarak baktığımızda özellikle gençler için çok daha güzel oldu. Sezonda olan tiyatroları izlemek bir o kadar da keyifli oluyor. Bunun bir benzerini Ağustos’ta konsere de çevirseler çok güzel olur.” dedi.

“TİYATRO AYAĞIMIZA GELİYOR”

35 yıldır bu semtte oturduğunu belirten Saim Karakapıcı, “Her gün mutlaka bu parka gelirim, aktiviteler olduğunda da hiçbirini kaçırmam. 17 yıldır bu tiyatroya geliyorum ve çok beğeniyorum. Ücretsiz olması büyük bir nimet, belediye bütün sezon tiyatrolarını ayağımıza getiriyor bu da bizim için bütçemize katkı payı. Yıllar evvel saatlerce kuyrukta bekleyen insanlar vardı. Şimdi o kuyruk ortadan kaldırıldı, daha medeni bir gişe sistemi geldi. Yalnız bunun da bazı zorlukları var, giriş davetiyeleri belirli merkezlerden verildiği için onlara ulaşmak biz yaşlılar için zor oluyor.”dedi. Ayrıca Karakapıcı, oyunlardan özellikle ‘Merhaba’yı merak ettiğini, Genco Erkal’ı çok beğendiğini ifade etti.

“FAZLA BİLETİ KAPIDA VERİYORUM”

Buna karşılık tiyatro izlemeye gelen bir diğer seyirci Akser Tayşi şöyle konuştu: “İşim olmayınca erkenden bilet almak için Süreyya Operası’nda ya da Barış Manço Kültür Merkezi’nde sıraya giriyorum. İki bilet alıyorum, burada bileti olmayan bir kişiye diğer biletimi veriyorum. Bazen biletsiz geliyorum, ben de aynı şekilde fazla bileti olan birinden bilet alabiliyorum.” Özellikle Genco Erkal’ın oyununu beklediğini söyleyen Tayşi, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

ESENLER’DEN KADIKÖY’E

Esenler’den arkadaşıyla tiyatro izlemeye gelen Ercan Çimen, “Bu etkinliğe bu yılla birlikte 4 yıldır geliyorum. Bu etkinliği 4 yıl önce belediyenin sosyal medya hesabından duymuştum, devamlı gelmeye çalışıyorum. Sezon oyunlarının insanlara yaz içerisinde ücretsiz bir şekilde sunulması buradaki insanlar için gayet güzel. Her sene kesinlikle üç dört tane merak ettiğim oyun oluyor. Bu sene ‘Merhaba’ var Genco Erkal’ın oyunu ve ‘Üçü Bir Arada’ var. Bunu da arkadaşıma ben tavsiye ettim. İzlememe rağmen tekrar geleceğim. Bugünkü oyun da çok iyi.” derken arkadaşı Diyarbakır’dan gelen Mehtap Kızılbağlı, arkadaşının önerdiği “Üçü Bir Arada” oyununu merak ettiğini ve ilk defa bu festivale katıldığı için heyecanlı olduğunu vurguladı.

“GÖNÜL İSTERDİ Kİ…”

Etkinlikten arkadaşının sayesinde haberi olan Esmanur Sarul, annesiyle birlikte bu yıl ilk defa Mecidiyeköy’den bu tiyatroyu izlemeye geldiğini söyledi. Sarul, “Bu etkinliklerin ücretsiz sunulması çok yararlı oluyor ve herkesin gelmesine olanak sağlıyor. ‘Çiçekçi Sokağı Cinayeti’ ve ‘Merhaba’ oyunları oldukça dikkatimi çekti. Biz de merak edip internetten baktık ve gelmek istedik. Gönül isterdi ki tüm oyunlara gelelim fakat bize uzak olduğu için mümkün değil.” şeklinde konuştu.