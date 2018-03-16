İstanbullular İstanbul’u Anlatıyor

Sanatçı Tulu Bayar tarafından 21 Mart Çarşamba 19.00’da Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde (TAK) sunum ve atölye çalışması yapılacak.

Bucknell Üniversitesi’nde Sanat Profesörü olan Bayar, İstanbulluların günlük hayatlarını konu alan ve içeriği gönüllü katılımcılar tarafından oluşturulan interaktif bir belgesel projesi üzerine çalışıyor. Etkinlikte, Bayar önce tanıtım amaçlı sunum yapacak, daha sonra interaktif belgesel konusunda dünyadan başarılı örnekler göstererek katılımcıların kendi paylaşımlarını oluşturabilmeleri için bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Atölyede, katılımcılara hem içeriksel hem de teknik olarak kendi video etnografilerini oluşturmalarının temelleri gösterilecek. Sunum ve atölye çalışmasında akıllı telefonlar kullanılacak.

Etkinlik herkese açık ve ücretsiz. TAK, Rasimpaşa Mah. Duatepe Sk. No: 61

Yeldeğirmeni’nde