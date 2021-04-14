İstanbul Modern’de kadınların filmleri

İstanbul Modern Sinema'nın yeni online seçkisi, Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı yönetmen kadınların filmlerinden oluşuyor

İstanbul Modern Sinema, Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı yönetmen kadınların filmlerinden oluşan yeni bir online seçki hazırladı. “Asla Yalnız” adlı program, Selma Gürbüz'ün “Dünya Diye Bir Yer” sergisindeki kadınlardan esinlendi.

“Asla Yalnız” programı, 15-25 Nisan tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi olarak izleyicilerle buluşacak.

Asla Yalnız seçkisinde Tunus’tan Kenya’ya uzanan filmler, odağını 21. yüzyılda kadın olma hallerine, dişil enerjiye, kadının toplumsal ve kültürel rollerine çevirecek. Programda, 7 Şubat’ta vefat eden, Arap dünyasının en önemli sinemacı kadınlarından Moufida Tlatli de “Erkeklerin Mevsimi” filmiyle anılacak.

Programdaki filmler ise şöyle:

* Rafıkı, 2018 / 15-17 Nisan 2021, Yönetmen: Wanuri Kahiu

* Ustura, 2014 / 17-19 Nisan 2021, Yönetmen: Kaouther Ben Hania

* Kahrolası Fasulyeler, 2013 / 19-21 Nisan 2021, Yönetmen: Narimane Mari

* Ümmü Gülsüm'ün Peşinde, 2017 / 21-23 Nisan 2021, Yönetmen: Shirin Neshat

* Erkeklerin Mevsimi, 2000 / 23-25 Nisan 2021, Yönetmen: Moufida Tlatli

www.istanbulmodern.org