İstanbul Kitap Fuarı programı açıklandı

TÜYAP Kitap Fuarı, kasım ayında 38.kez kitapseverlerle buluşacak. Bu yılki Onur Yazarı Adnan Özyalçıner

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacaktır.

ONUR YAZARI ADNAN ÖZYALÇINER

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer alacak. Bu etkinlikler kapsamında 2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer” paneli, “50 Kuşağı’nın Doğuşu” söyleşisi, “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” paneli; 3 Kasım’da ise “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşisi Adnan Özyalçıner’in de katılımıyla yapılacak.

Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Mahallem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Zeynep Oral yönetiminde “50’li Yıllar ve Tiyatro”, Metin Celâl yönetiminde “Dergicilikte 50 Kuşağı”, Fahri Aral yönetiminde “Yayıncılıkta 50 Kuşağı” ve Doğan Hızlan yönetiminde “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” ele alınacak.

"İLK KİTABIM" TÜYAP’TA

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl bir ilke imza atarak “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşi başlıklarını hayata geçiriyor. Yazarlar, İlk Kitabım TÜYAP’ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk kez kitap fuarında okurların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bu başlıkta düzenlenecek kısa söyleşilerde 31 ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.

FUARIN ULUSLARARASI KONUKLARI

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve genel sekreteri Jose Borghino, fuarın 2 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacak açılış töreni ardından aynı gün “Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış” başlıklı söyleşide yayıncılarla buluşacak.

Uluslararası etkinlikler ayağında 3 Kasım 2019 Pazar günü Susanne Lux, “Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği”; Frank Kühne ise “Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü” başlıklı panellerde bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

İstanbul Kitap Fuarı, program kapsamında birbirinden değerli uluslararası konukları ağırlayacak. 2 Kasım’da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Balkan edebiyatı üzerine konuşulacak. 3 Kasım’da TÜYAP ve Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Türk edebiyatçılara ABD, Ukrayna ve Yunanistan’dan gelen yazar ve şairler eşlik edecek. 9 Kasım’da Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen etkinlikte Pilar del Río, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José Saramago üzerine kitapseverlerle söyleşecek. Dünyada gerilimin kraliçesi kabul edilen Tess Gerritsen, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitaplarını imzalayacak. Mehring Yayıncılık tarafından 10 Kasım’da düzenlenen video konferans ile Amerikalı David North “21. Yüzyılda Lev Troçki ve Sosyalizm” üzerine okurlarıyla söyleşecek.

ONLİNE BİLET SATIŞI VAR

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu İstanbul Kitap Fuarı’nın giriş ücreti 10 TL olarak belirlendi. Fuara, web sitesinden ve fuar girişindeki bankolardan satın aldığınız biletlerle giriş yapabilirsiniz.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.