Haftalık Bağımsız Gazete 12 Nisan 2019
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“İstanbul Hikâyeleri” Bahariye’de

“İstanbul Hikâyeleri” Bahariye’de
GazeteKadıköy

Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul Hikâyeleri Uluslararası Karma Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. 25 Nisan’da açılacak sergide Rus, Kazak ve Kırgız bir grup sanatçının İstanbul sokaklarını gezerek yarattıkları resimleri sanatseverlerle buluşacak. Sergi 7 Mayıs’a kadar görülebilir.

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