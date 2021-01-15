Istanbul Fringe Festival için açık çağrı

Istanbul Fringe Festival, üçüncü edisyonu için açık çağrı açtı

Geçen yıl pandemi koşullarında tamamen dijital olarak gerçekleştirilen festival için açık çağrı, 11 Ocak – 28 Mart tarihleri arasında devam edecek. Sanatçılar, fiziksel üretimleri için fiziksel kategoride, dijital platformlarda üretilmiş işleri için çevrim içi kategoride başvurabilecek.

Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri seyirciyle buluşturan Istanbul Fringe Festival, bu sene 18-26 Eylül tarihleri arasında hibrit bir festival olarak gerçekleşecek. Istanbul Fringe Festival 2021 – Hybrid, 9 güne yayılacak programında dans, performans, tiyatro gösterilerinin yanı sıra çocuk oyunları ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Uluslararası Fringe Topluluğu'nun bir parçası olan festival programında ayrıca sanatçı buluşmaları ve partiler de yer alacak.

Başvuru ve festival programını takip etmek için: https://www.fringeistanbul.com/home

EV YAPIMI ATÖLYE SERİSİ BAŞLIYOR

Istanbul Fringe, yeni bir atölye serisini hayata geçiriyor. Ev Yapımı Fringe Atölyeleri, iki haftada bir online olarak gerçekleştirilecek. Serinin ilk etkinliği LifeOn Concept iş birliğiyle 16 Ocak Cumartesi saat 14.00-15.30 arasında yapılacak. Pandemi dolayısıyla evde geçirilen vakitte hareketsiz kalan kas ve eklemleri rahatlatmak için, LifeOn Concept’in fizyoterapistleri eşliğinde gerçekleştirilecek atölyede teorik ve pratik içerikler yer alacak.

Zoom üzerinden yapılacak atölyenin biletlerine tiyatrolar.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.