İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimleri sürüyor

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin yeni çevrimiçi gösterimleri 5 Şubat’ta başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin Nippon Paint sponsorluğundaki yeni seçkisi 5-28 Şubat tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşacak. Festivalin Şubat Seçkisi, prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış 12 filmden oluşuyor. Seçkide Filmekimi Galaları'ndan yapımlar, Hasan Söylemez'in Sahra Çölü belgeseli “Tenere”, kült film “Şarküteri” ve Yunanistan'ın Oscar adayı “Elmalar” da yer alıyor.

5 Şubat gecesi 21.00'de başlayacak çevrimiçi gösterimlerin biletleri 3 Şubat Çarşamba günü 10.30’dan itibaren filmonline.iksv.org adresi üzerinden satışa açılacak. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi gösterime açık filmleri içeren Kombine Film Paketleri de satın alınabilir. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek, filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.

İKSV Film Online mobil uygulamasını iOS ve Android versiyonlarıyla indirebilir, hesabınıza eklenen filmleri uygulama üzerinden izleyebilirsiniz.

Şubat seçkisi filmleri:

5 Şubat Cuma – 10 Şubat Çarşamba

Yaramaz Çocuk / Oskar Roehler

6 Şubat Cumartesi – 11 Şubat Perşembe

Annem Savaşa Gidiyor / Henrik Ruben Genz

7 Şubat Pazar – 12 Şubat Cuma

Elmalar / Christos Nikou

12 Şubat Cuma – 17 Şubat Çarşamba

Relic / Natalie Erika James

13 Şubat Cumartesi – 18 Şubat Perşembe

Yuva / Sean Durkin

14 Şubat Pazar – 19 Şubat Cuma

Gözyaşlarının Tuzu / Philippe Garrel

19 Şubat Cuma – 24 Şubat Çarşamba

Alelade Bir Yuva / Uberto Pasolini

20 Şubat Cumartesi – 25 Şubat Perşembe

Şarküteri / Jean-Pierre Jeunet ve Marc Caro

21 Şubat Pazar – 26 Şubat Cuma

Sovyet Bahçesi / Dragoş Turea

26 Şubat Cuma –3 Mart Çarşamba

Tenere / Hasan Söylemez

27 Şubat Cumartesi – 4 Mart Perşembe

Prens / Sebastián Muñoz

28 Şubat Pazar – 5 Mart Cuma

Odadaki Yetişkinler / Costa-Gavras