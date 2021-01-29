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İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimleri sürüyor

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin yeni çevrimiçi gösterimleri 5 Şubat’ta başlıyor

İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimleri sürüyor
GazeteKadıköy

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin Nippon Paint sponsorluğundaki yeni seçkisi 5-28 Şubat tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşacak. Festivalin Şubat Seçkisi, prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış 12 filmden oluşuyor. Seçkide Filmekimi Galaları'ndan yapımlar, Hasan Söylemez'in Sahra Çölü belgeseli “Tenere”, kült film “Şarküteri” ve Yunanistan'ın Oscar adayı “Elmalar” da yer alıyor.

5 Şubat gecesi 21.00'de başlayacak çevrimiçi gösterimlerin biletleri 3 Şubat Çarşamba günü 10.30’dan itibaren filmonline.iksv.org adresi üzerinden satışa açılacak. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi gösterime açık filmleri içeren Kombine Film Paketleri de satın alınabilir. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek, filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.

İKSV Film Online mobil uygulamasını iOS ve Android versiyonlarıyla indirebilir, hesabınıza eklenen filmleri uygulama üzerinden izleyebilirsiniz.

Şubat seçkisi filmleri:

  • 5 Şubat Cuma – 10 Şubat Çarşamba

 Yaramaz Çocuk / Oskar Roehler

  • 6 Şubat Cumartesi – 11 Şubat Perşembe

Annem Savaşa Gidiyor / Henrik Ruben Genz

  • 7 Şubat Pazar – 12 Şubat Cuma

Elmalar / Christos Nikou

  • 12 Şubat Cuma – 17 Şubat Çarşamba

Relic / Natalie Erika James

  • 13 Şubat Cumartesi – 18 Şubat Perşembe
    Yuva / Sean Durkin
  • 14 Şubat Pazar – 19 Şubat Cuma

Gözyaşlarının Tuzu / Philippe Garrel

  • 19 Şubat Cuma – 24 Şubat Çarşamba
    Alelade Bir Yuva / Uberto Pasolini
  • 20 Şubat Cumartesi – 25 Şubat Perşembe

Şarküteri / Jean-Pierre Jeunet ve Marc Caro

  • 21 Şubat Pazar – 26 Şubat Cuma

Sovyet Bahçesi / Dragoş Turea

  • 26 Şubat Cuma –3 Mart Çarşamba

Tenere / Hasan Söylemez

  • 27 Şubat Cumartesi – 4 Mart Perşembe

Prens /  Sebastián Muñoz

  • 28 Şubat Pazar – 5 Mart Cuma

Odadaki Yetişkinler /  Costa-Gavras

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