İstanbul açık hava sahnesine dönüşüyor

İBB, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kentin 100'den fazla farklı noktasını açık hava sahnesine dönüştürecek etkinlikler, ücretsiz ve pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 nedeniyle bir yıldır zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için “İstanbul Bir Sahne” projesini başlatıyor. Projeyle İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100'den fazla farklı nokta, açık hava sahnesine dönüştürülerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşması sağlanacak. #İstanbulBirSahne adıyla gerçekleşecek etkinliklerle İstanbullular kültür sanatla yeniden ücretsiz buluşabilecek.

Projeyi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: “Şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabi ki, tüm sağlık önlemlerini, etkinlik öncesinde ve sırasında, İBB olarak biz alacağız. İstanbullular, pandemiye rağmen, iç huzuruyla, güvenle ücretsiz konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacaklar. Bu nedenle destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu yapın. Güzel İstanbulumuzda umudu yeniden yeşertelim.”

39 İLÇEDE ETKİNLİK

İstanbullularla yaşadıkları yerlerde, 39 ilçede 100’den fazla farklı noktada buluşacak olan “İstanbul Bir Sahne” etkinlikleri şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Kültür AŞ organizasyonuyla gerçekleştirilecek projede parklar, duraklar, müzeler, sokaklar hatta otoparklar bir açık hava sahnesine dönüşecek.

​“İstanbul Bir Sahne” etkinliklerinde yer almak isteyen müzisyenler ve müzik toplulukları başvurularını 29 Mart 2021 saat 12.00 itibarıyla www.istanbulbirsahne.com adresinden yapabilecek. Başvuru süresi 9 Nisan 2021 saat 17.00’de son buluyor.

Her müzisyenin bir başvuru hakkının olduğu projede katılım koşullarını yerine getiren müzisyenlere 2 bin TL’lik bir bütçe verilecek.

KADIKÖY’DE 17 NOKTA

“İstanbul Bir Sahne” etkinlikleri kapsamında Kadıköy’de de 17 noktada kültür sanat etkinlikleri gerçekleşecek.

Pandemi koşulları ve hava şartlarına göre yer ve tarihlerin planlanacağı etkinliklerde Kadıköy noktaları şöyle: Bostancı İskelesi, Bostancı Metro İstasyonu, Göztepe Metro İstasyonu, Caddebostan Sahil, Kadıköy Göztepe 60.Yıl Parkı, Uzunçayır Metrobüs İstasyonu, Şaşkınbakkal Sahil Kafe Beltur, Prof. Dr. Kriton Curi Parkı, Kadıköy Rıhtım, Kadıköy Metro İstasyonu, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu, İstanbul Kitapçısı, Gazhane, Suadiye Sahil Kafe Beltur, Fenerbahçe Parkı, Yoğurtçu Parkı, Bağdat Caddesi.