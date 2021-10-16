İspanyol sanatçılardan “Tanınmayan İstanbul” sergisi

İspanyol şair Rosa Cuadrado ve ressam Jaume Marzal, İstanbul’daki mekanların bilinmeyen yönlerinin izini sürerek oluşturdukları eserlerle “Tanınmayan İstanbul / Estambul inédito” sergisi açtılar

Kız Kulesi, Sultanahmet Camii, Masumiyet Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Mimar Sinan Türbesi ve daha birçok yer… Bu yerleri gördük ancak hikayelerini ne kadar biliyoruz?

İspanyol şair Rosa Cuadrado ve ressam Jaume Marzal, bu ve birçok mekanı gezerek oluşturdukları eserlerle 15 Ekim tarihinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Tanınmayan İstanbul / Estambul Inédito” sergisini açtılar. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü işbirliğinde açılan sergide iki sanatçı, İstanbul’un pek bilinmeyen yerlerinin izini sürüyor ve mekanların hikayesini ziyaretçilerle paylaşıyor. Sergi, 31 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

“İSTANBUL ÖZEL BİR ŞEHİR”

Rosa Cuadrado, İspanya’nın Alicante şehrinde yaşayan ve bir üniversitenin müzesinde çalışan bir şair. İstanbul’a ilk defa geçen sene gelen Cuadrado, İstanbul’un kendisi için çok özel bir şehir olduğunu söylüyor. Gördüğü yerlerin kendisinde özel bir his yarattığını belirten Cuadrado “İstanbul’da o kadar çok kültür var ki, çok güzel bir kültür karışımı oluyor.” diyor.

BİNALARIN ARKASINDAKİ HİKAYE

İstanbul’a ilk defa beş sene önce gelen ve daha sonra pek çok kez İstanbul’u ziyaret eden Valenciyalı Ressam Jaume Marzal ise İstanbul’un mimarisinden epey etkilendiğini dile getiriyor. Marzal, resimleri çizerken nasıl hissettiğini şöyle anlatıyor: “İnsan, İstanbul’da bir heykeli veya bir binayı çizdiğinde onun gücünü hissediyor. Arkasında bir hikaye varmış gibi hissediyor. O his, insana güç veriyor ve canlandırıyor. Bir ressam için aslında sonsuz bir şehir İstanbul. Her zaman keşfedilebilecek yeni bir şey var.”

“TANINMAYAN İSTANBUL” KİTABI

Aslında “Tanınmayan İstanbul”a yalnızca sergi demek, biraz eksik kalabilir. Cuadrado ve Marzal’ın yaptığı, turistik çevre tarafından pek bilinmeyen İstanbul’un hikayesini tanıtacak edebi ve sanatsal bir proje. Barış Manço Kültür Merkezi’nde bulunan 11 resim ve metnin içerdiği sergi, ana serginin sadece küçük bir kısmı. Cuadrado ve Marzal, tüm resimlerin ve metinlerin yer aldığı bir kitap çıkaracak. İspanyolca, Türkçe ve İngilizce yayınlanacak bu kitapla birlikte, esas büyük sergi ziyaretçilerle buluşacak. Kitabın ismi ise yine “Tanınmayan İstanbul / Estambul inédito” olacak.

Mekanlara baktığınızda bilinen yerler olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Jaume Marzal, “Tanınmayan İstanbul” ismini kullanırken daha soyut bir anlamdan söz ettiklerini söylüyor ve şöyle anlatıyor: “Bu yerlerin arkasında hikayeler var ve bu hikayeler insanlar tarafından bilinmiyor.” Rosa Cuadrado, İstanbul’un İspanyollar tarafından bilinecek olmasını da çok önemsediklerini ifade ediyor.

KADIKÖY DE YER ALACAK

Daha önce Kadıköy’e üç kez gelen Ressam Jaume Marzal, şimdilik sergide Kadıköy’ün olmadığını ancak burayı çok sevdiklerini söylüyor. Kadıköy’ü daha fazla gezip keşfetmeye çalışacaklarını söyleyen Marzal, sergiye Kadıköy’ü de eklemek istediklerini dile getiriyor.