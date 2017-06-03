İrfan Değirmenci: “İçim çok rahat”

9. Haydarapaşa Kitap Günleri’ndeki söyleşiler, gazeteci İrfan Değirmeci’nin yaptığı “Bir Uyuyup Uyanalım” başlıklı söyleşiyle başladı

Haydarpaşa Kitap Günleri’nde söyleşiler İrfan Değirmenci’yle başladı. Geçtiğimiz aylarda “Bir Uyuyup Uyanalım” kitabını çıkaran Değirmenci, konuşmasına yıllardır verilen çevre mücadelesinden ve bunun gerekliliğinden bahsederek başladı: “Yaşam alanlarımızı savunma durumunda kalıyoruz. Şurada Validebağ’da, Validebağ park olarak kalsın diyenlerin yanındaydık ilk gün direnirlerken. Burada Haydarpaşa gar olarak kalsın diyenlerin yanındaydık o gün. Gezi’de öldürülen çocukların haberlerini yapan tek ekiptik televizyonda. Onun için içim çok rahat. Zaman herkesin ne olduğunu gösterecek.”

DEĞİRMENCİ ŞAŞIRTACAK

Referandumda vereceği oyu açıkladığı için çalıştığı TV kanalı tarafından sözleşmesi feshedilen Değirmenci, bundan sonra ne yapacağı sorusunu şöyle cevapladı: “Hiçbir şey olmazsa bile şarkı söyleyerek hayatımı kazanabilirim. Ama size yalan söylememek üzerine bir sözüm var. Birkaç ay dinleneceğim ve birkaç ay sonra sizi şaşırtacak bir şeyle karşınıza çıkacağım.”

“28 ŞUBATTA ORADAYDIM”

Değirmenci, sık sık “28 Şubat’ta neredeydin?” sorusunu işittiğini belirterek bu soruya verdiği cevabı dinleyenlerle paylaştı: “28 Şubat’ta 1990’ların sonunda gencecik bir İletişim Fakültesi öğrencisi olarak, bir yerel televizyonda tesettürlü meslektaşlarımla iftar programı yapıyordum. Tesettürlü kadınlar ekrana çıkarılmıyor, görünmelerine izin verilmiyordu. Oradaydım o gün.”

“ANLATMAK İSTEDİĞİM DAYANIŞMA”

Yeni çıkardığı kitabı “Bir Uyuyup Uyanalım” hakkında da konuşan Değirmenci, kitabındaki karakterlerin çok karikatürize olduğuna dair eleştirilere şu yanıtı verdi: “Kitabımda Şırnaklı Yusuf’un hikâyesini okumanızı istiyorum kitabımdan. Belki ekranda söyleyemediğim kadar cesur yazdım bu kitapta. Şöyle bir eleştiri geldi kitap için karakterler çok karikatürize. Başımıza gelen olaylara gülme vaziyetindeyiz. Devam etmeliyiz. İnsan psikolojisi böyle herhalde. Başımıza gelenlere gülüp geçiyoruz. Bu kitapta da karakterlerin başına öyle kötü şeyler geliyor ki... Cesareti birbirlerinden alıyorlar. Yani anlatmak istediğim dayanışma sadece. Yalnız olmadığınızı bilmeniz önemli.”