İnsanın vahşiliği ve doğanın döngüsü

Ressam Soner Çakmak’in İnsanın vahşiliği ve vahşi yaşamın döngüsünü anlatmayı amaçlayan ‘Vahşi Alegori/Başlangıç’ adlı sergisi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı

Eserlerinde ustalara gönderme yapan, metaforlara önem veren ressam Soner Çakmak’ın, 15. kişisel sergisi ‘Vahşi Alegori/Başlangıç’ adlı sergi Ekim ayı sonuna kadar Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. 2 Ekim Çarşamba günü açılışı yapılan sergide insanın yıkıcı yanına vurgular, Van Gogh, Picasso gibi isimlere göndermeler yer alıyor.

Serginin iki ana kavrama oturduğunu belirten Soner Çakmak, sergiyi ve ana toparlayıcı resmi şöyle anlattı: “Vahşi Alegori sergisi iki ana kavrama oturuyor. Birincisi insanlığın vahşiliği, ikincisi vahşi yaşamın kendi döngüsü. Örnek verecek olursam; Picasso’nun Guernica’sı insanlığın kendi vahşetiyle alakalı bir görseldir. Burada bir tarafıyla da ustalara gönderme yaparak bir iş yaptım. Van Gogh’un Ekin Tarlası eserine de gönderme yapan bir sergi bu. Ana toparlayıcı resim, bütün vahşi yaşamın, milattan öncesinden bir mamut var, bugün var olan vahşi hayvanlar ve kutup ayısının üzerinde yer alan bir bebek. İklimi, çevre sorunlarını, ekolojik dengeyi ‘Yeniden ele alalım’ diyor o çocuk. Yarının, doğruluğun, iyiliğin, tekrar şans istemenin bir resmi aslında bu bebek. İnsanlığın iyi bir sınav vermediğine bir gönderme aslında bu sergi.”

İklim grevlerine Greta Thunberg’in çıkışına denk gelmesinin tesadüf olduğunu söyleyen Çakmak, “Eninde sonunda bu tartışılır hale gelecekti. Bütün dünyanın, liderlerin, hatta tüm insanların nasıl gözünün kapandığının bir belgesi. Mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. Biz sanatçılar sadece gösteririz. Belgeselci veya gazeteciden farkımız bunu estetik bir dille sunmamız” dedi.

Uzun yıllar Fenerbahçe’de oturduğunu söyleyen Çakmak, “Kadıköy, ayrı bir kültür, ayrı bir bilinç demek. Mekan da alabildiğince ferah ve bir sanatçının eserlerini gayet rahat sergileyebileceği bir yer. Daha iyilerine umarım ev sahipliği yapar” diye sözlerini noktaladı.

Soner Çakmak kimdir?

1976 yılında Sinop’ta doğdu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. 15 kişisel sergi açtı. Sanatçı, aralarında Nuri İyem Resim Ödülü ve Türkiye Jokey Kulübü Resim Ödülleri’nin de olduğu toplam 9 ödüle sahiptir ve eserleri önemli koleksiyonlarda yer almaktadır.

Resimlerinde genellikle zaman ve mekan algısıyla birlikte insanı hicivsel alegorik ve dramatik duygu durumlarında ele almaktadır. Daha çok hiçlik kavramını irdeleyen sanatçı romantizm ve sembolizmin duygusuna ve plastik anlayışına sahiptir. Sanatçı çalışmalarına İstanbul, Fenerbahçe’deki atölyesinde devam etmektedir.