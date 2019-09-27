Haftalık Bağımsız Gazete 27 Eylül 2019
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İnsanın doğa ile savaşı bu sergide

Ressam Soner Çakmak’ın ‘Vahşi Alegori/Başlangıç’ adını taşıyan sergisi, sezonun ilk sergilerinden...

İnsanın doğa ile savaşı bu sergide
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi kültür merkezlerinde yeni sezon başlıyor. Tiyatro oyunundan, konsere, söyleşiden, okuma atölyelerine pek çok etkinliğin yapılacağı kültür merkezleri önemli sergilere de ev sahipliği yapacak. Bu sergilerden biri ressam Soner Çakmak’ın ‘Vahşi Alegori/Başlangıç’ adını taşıyan sergisi olacak. Eserlerinde daha çok dramatik bir anlatım tercih eden ve metaforlara yönelen ressam Soner Çakmak, 15’inci kişisel sergisi ‘Vahşi Alegori /Başlangıç’ ile ataerkil sistemi, insanın yıkıcı yanını ön plana çıkararak doğaya verdiği zararın sorgulanmasına yardımcı oluyor.

Çakmak’ın eserleri, 2 - 30 Ekim tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM) Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Soner Çakmak

1976 yılında Sinop’ta doğan sanatçı, 2001 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aralarında Nuri İyem Resim Ödülü ve Türkiye Jokey Kulübü Resim Ödülleri’nin de olduğu toplam 9 ödüle sahip olan Çakmak, resimlerinde genellikle zaman ve mekân algısıyla birlikte insanı hicivsel alegorik ve dramatik duygu durumlarında ele alıyor.

Etiketler; #resim #sergi #soner çakmak
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