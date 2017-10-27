Sanatçılar Halil Akdeniz, Murat Germen ve Bülent Çınar’ın eserlerinden oluşan “İnsan, Şehir, Kültür” sergisi, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisinde ziyaretçileriyle buluşacak.

30 Ekim – 23 Kasım günleri arasında izlenebilecek “İnsan, Şehir, Kültür” sergisinde Halil Akdeniz, Murat Germen ve Bülent Çınar’ın farklı üslupta üretilmiş eserlerini görmek mümkün olacak.

Mine Sanat Galerisi sahibi Mine Gülener’in organizatörlüğünde gerçekleşecek sergi, insanoğlunun hem yapıcı hem yıkıcı özelliklerini göz önünde bulundurarak, inşa ettiği şehirleri, kurduğu kültürel ağları temel alarak, “insan, şehir, kültür” bağlamında kavramsal bir irdelemeyi amaçlıyor.

Sanatçıların resim, fotoğraf, heykel ve enstalasyon çalışmalarından oluşan serginin açılışı 30 Ekim Pazartesi, saat 18.00’de, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde yapılacak. İzleyicilerin “insan, şehir, kültür” kavramları üzerinde düşünme ve değerlendirme olanağı bulacağı sergi 23 Kasım 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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