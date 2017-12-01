İnsan Hakları Film Günleri Kadıköy'de

İnsan Hakları Film Günleri Kadıköy'deAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun, 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlediği 7. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri, 1-14 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Avrupa Birliği’nin temel insan hakları değerlerini sinema aracılığıyla teşvik etmeyi amaçladığı organizasyon kapsamında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeden insan hakları konulu 42 belgesel filmin gösterimi yapılacak.

"Hayalperestler", "Yitik Cennet", "Haksızlığa Uğrayanlar" ve “Çocuklar " başlıklı kategorilerde gösterilecek filmler; mültecilerin durumu, kadın/çocuk hakları, ayrımcılık, çevre ve iklim değişikliği gibi konuları ele alıyor. Tamamen ücretsiz olan Film Günleri’nin CKM programı şöyle:

09.12.2017 Cumartesi 17.00 - Dışarıya Dair - 34'

09.12.2017 Cumartesi 19.30 - Lübnan Girdabı - 80'

10.12.2017 Pazar 17.00 - Türkiye’den Kısa Filmler

- 7 Santimetre - 16’ 30’’

- Dumrakatak - 10’

- Harikalar Diyarı - 3’ 55’’

- Kot Farkı - 11’

- Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği - 21’

- Zelal - 18’

10.12.2017 Pazar 19.30 - İyi Yürekli Postacı - 80’

11.12.2017 Pazartesi 17.00 - Kısa Film Yarışması Finalist Filmler

11.12.2017 Pazartesi 19.30 - Reklam Müziği - 15’ - Dava - 70’

12.12.2017 Salı 17.00 - Kaynama Noktası - 93’

12.12.2017 Salı 19.30 - Chuck Norris Komünizme Karşı - 78’

13.12.2017 Çarşamba 17.00 - Taşımacılığın Bedeli - 83’

13.12.2017 Çarşamba 19.30 - Hayatımı Kurtaran Kız - 79’

14.12.2017 Perşembe 17.00 - Toryum: Nükleer Enerjinin Bilinmeyen Tarafı - 105’

14.12.2017 Perşembe 19.30 - Nükleer Komşu 78’

http://www.ifturquie.org/events/avrupa-birligi-insan-haklari-7-film-gunleri/