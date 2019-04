İndie grubundan single

İndie-pop grubu The Away Days merakla beklenen yeni teklisi ‘Designed’, Epic Istanbul/ Sony Music etiketiyle yayımlandı.

2016 yılında “World Horizon” teklisi ile dünya çapında büyük başarı yakalayan The Away Days, uzun bir aradan sonra yayımladıkları “Designed” şarkısı ile geri döndü. Melodik synth’ler ile huzur verici gitar armonilerinin harmanlandığı eser, akılda kalıcı vokaller ile atmosferik bir havaya bürünüyor. Şehir yaşamının insan üzerinde bıraktığı daimi boğucu hissiyatın etkisiyle hayatı sorgulayanların şarkısı olacak ‘Designed’ müzikseverleri farklı bir yolculuğa çağırıyor.

Kadıköy-Londra merkezli grup, 2012’de yayımladıkları ilk EP’leri ‘How Did It All Start’ ile başlayan müzikal serüvenlerine yıllar geçtikçe ‘Layers’, ‘White Whale’, ve ‘World Horizon’ gibi şarkılar ekleyerek devam ettiler. Diskografilerinin sırf Türkiye’de değil tüm dünyada sevilerek dinlenmesiyle SXSW (Amerika), The Great Escape (İngiltere) ve Glimps (Belçika) gibi birçok festivalde sahne alan ikili; The Independent, Guardian, NME, ve Clash gibi uluslararası mecralarda da övgüyle bahsedildi. Yeni albümü için tüm hızla çalışmalarını devam ettiren The Away Days gelecek Avrupa turnesinin de sinyallerini verdi.