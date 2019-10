İllüstratörlerin artık bir platformu var

Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği İllüstratörler Platformu, ilk söyleşisini Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Platform mesleğin sorunlarını tartışmayı, uzmanlarla çözüm önerileri getirmeyi ve diğer sektörlerle iş birliğini hedefliyor

Uzun yıllar çocuk içerikleri alanında hizmet veren ZNN Network, bir sosyal girişim projesi olan İllüstratörler Platformu’nu hayata geçirdi. Uluslararası iş ortamında görünürlük sağlamayı hedefleyen platform, illüstratörlerin yazar, yayıncı, ajans, müşteri ve benzeri iş ortaklarıyla iş birliği halinde bir dayanışma sağlamayı amaçlıyor. Platform ayrıca sektördeki problemleri ve çözüm yollarını araştırarak sektöre katkı sağlayacak. Platformun destekçileri arasında Kadıköy Belediyesi de yer alıyor.

Yıl içerisinde sektöre dair birçok proje geliştirmeye hazırlanan platform ilk etkinliğini 10 Ekim Perşembe günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Söyleşiye katılan illüstratörler sorunlarını ve çözüm yollarını tartışırken bir yıl içerisinde yapılacak yeni projeler paylaşıldı.

İllüstratörler Platformu’nın kurucusu Nurgül Şerefe, platform hakkında merak edilenleri ve yapmayı planladıkları projeleri Gazete Kadıköy’e anlattı.

* İllüstratörler Platformunun temel amacı nedir?

Tamamen sosyal bir girişimiz aslında. Temel amaçlarımız, illüstrasyonun dokunduğu her alanda başta sanatçı ve sanatçı adaylarının yanı sıra kurum ve kuruluşları desteklemek, pazardaki gerçek potansiyelin ortaya çıkmasını sağlamak. Taraflar arasında iş birliğinin ve sinerjinin artmasını sağlamayı, yeni sanatçı adaylarının sektöre girişini kolaylaştırmayı, onlara destek olmayı, sanatçıların yurtdışına açılmalarını sağlamayı, onlara iş geliştirme konusunda destek vermeyi amaçlıyoruz.

Bunların dışında illüstratör ile çalışmak isteyen yayıncı, ajans ve kurumlar için de destek olacak bir platformuz. Hangi projede, hangi sanatçı ile çalışmanın doğru olacağı yönündeki önerilerimizin birçok kurumda karşılık bulacağına inanıyoruz. Geçmişten bugüne baktığımızda görüyoruz ki; değerli yetenekler Türkiye’deki sektörel koşullardan kaynaklı mesleğe küsmüş ve farklı alanlarda iş hayatlarına devam ediyorlar. Bunları düzeltmeye çalışacağız.

“BELEDİYENİN VERECEĞİ DESTEK ÇOK DEĞERLİ”

* Kadıköy Belediyesi başta olmak üzere birçok destekçi de var sanırım.

Evet. İllüstratörler Platformu, hem yurtiçi hem de yurtdışında üniversiteler ve derneklerle iş birliği içinde. Yeni bir oluşumuz ve platformun kendi kaynağını yaratabiliyor olması lazım ki sürdürülebilir olsun. Bu noktada Kadıköy Belediyesi’nin samimi yaklaşımı ve vereceği her destek bizim için çok değerli. Belediyelerin hayatımızı kolaylaştıran birçok hizmetinin yanında, bu çalışmalara platformumuzun ve benzer yapıların, anlamlı katkılar sağlayacağına da inanıyorum. Kültür-sanatın herkes için ulaşılabilir olması kadar, sanatçıları destekleyen yapıların inşa edilmesi ya da var olan yapıların güçlendirilmesi de o kadar önemli.

* Yazar, Yayıncı ve reklamcılarla illüstratörlerin iş birliği neden önemli?

Sorunlar tek tarafa bakarak çözülemez. Platformumuzda sektör öncüleri ve STK’lar da var. Yayıncılıktan sinemaya, sinemadan reklama her sektörün dinamikleri farklı. Farklı sektörlerde farkındalıkların oluşturulması da ortak akılla, ortak bir dil oluşturarak mümkün olacak.

YIL BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

* Önümüzdeki günlerde ne gibi etkinlikler yapacaksınız?

Kadıköy Belediyesi iş birliği ile bu ay başlattığımız ‘Branşlaşarak Fark Yaratan İllüstratörler’ serimiz yedi ay boyunca devam edecek. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz söyleşimizin ikincisi 7 Kasım’da saat 19.30’da gerçekleşecek. Platformumuzdaki sanatçılarımızın ilk karma sergisi de Barış Manço Kültür Merkezi’nde 21 Aralık’ta açılacak. Üniversitelerle iş birliği içinde farklı şehirlerde düzenlediğimiz illüstratörler buluşmaları devam edecek. Hukuki haklardan, sözleşmelere, sözleşmelerden portfolyo hazırlığına birbirinden farklı konuda alanında uzman kişilerle biraraya geleceğiz. Bütün bunları sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.

* Son olarak illüstratörlerin en temel sorunları neler sizce?

Pazarın bir pastası var ve bu pastada pay sahibi olanlar aşağı yukarı belli. Pastanın büyümeye ihtiyacı var. Hâlbuki alanda bu potansiyel var ancak ortaya çıkamıyor. Özetle, pastanın potansiyele rağmen küçük kalması en önemli problem. Pasta büyüyemediği için alan da genişleyemiyor doğal olarak. Yani her sektörde olduğu gibi, yeni girişlere kapalı bir yapı var, yeni sanatçıların pazara girişleri pek kolay değil. Yeni girişlerin kendini geliştirebileceği, destek alacakları alanlar da kısıtlı. Sözleşme, hukuki haklar, teklif süreçleri kısaca teamüller diyelim; bu alanda her sanatçının ve sanatçı adayının yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. Sanatçı, her işini kendi çabasıyla halletmek zorunda.