Haftalık Bağımsız Gazete 17 Ocak 2020
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İllüstratörler Platformu’nun sergisi Ma Sanat’ta

llüstratör sanatçıları, adayları ve illüstrasyona ilgi duyanları buluşturduğu sergi sanatseverleri ağırlıyor

İllüstratörler Platformu’nun sergisi Ma Sanat’ta
GazeteKadıköy

İllüstratörler Platformu’nun geçtiğimiz aralık ayında illüstratör sanatçıları, adayları ve illüstrasyona ilgi duyanları buluşturduğu sergi 14 – 28 Ocak 2020 tarihleri arasında yeniden sanatseverleri ağırlıyor.

Maltepe Üniversitesi, GSF Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Devrim Dinç İlkan ve İllüstratörler Platformu’nun kurucu başkanı Nurgül Şenefe küratörlüğünde gerçekleşen“İllüstratörler Platformu Birinci Karma Sergisi”, Ma Sanat Kadıköy’deki yeni durağında olacak.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergiye ait detaylı bilgi www.illustratorsplatform.net ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

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