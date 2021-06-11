İlkyazın albüm ve teklileri

Yola düşüren, gülümseten, yeniden başlamayı, sitemi, kederi yani hayatı anlatan yeni şarkı ve albümlerden bir derleme hazırladık

Her şeye rağmen en çok şarkılara sığınıyor, şarkılarla konuşuyor, şarkılarla yolculuk ediyor, şarkılara sarılıyoruz. Şarkıları yapanlar ise hala çok zor zamanlar geçiriyor. Buna rağmen üretmeyi bırakmıyorlar, pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşayan müzisyenlerin son çıkan albüm ve teklilerinden küçük bir derleme hazırladık.

“KORKUYU AL İÇİMDEN”

“Uyusam Geçer Mi?” parçasıyla tanınan Eskitilmiş Yaz grubunun “Korkuyu Al İçimden” isimli yeni single(tekli) çalışması tüm dijital platformlarda yayına girdi. Adını koymakta güçlük çektiğimiz korkuları anlatan ve anı yaşamak üzerine kurgulanan şarkı grubun yakın zamanda çıkacak albümünün ikinci şarkısı. Sözleri Sava Savaş ve müziği Barış Can Uç’a ait şarkının düzenlemesi de gruba ait. Bir aydır dijital platformlarda olan ve “yarınlar yokmuş gibi” diyen şarkı yol arkadaşlığı edebileceklerden biri.

https://www.youtube.com/watch?v=hVc9-t730Ms

“SOLMUŞ”

2010 yılından beri müzik çalışmalarına devam eden Bahar Çalışkan, ilk teklisi “Solmuş”u mayıs ortasında dinleyici ile buluştu. Sözü ve müziği Çalışan’a, düzenlemesi Erkan Zeki Ar'a ait olan şarkının davullarını Necmi Taşkıran çaldı.

Vokal kayıtları Buğra Celayir tarafından Zuhal Müzik stüdyolarında kaydedilen şarkının mix ve masteringi Erkan Zeki Ar'a, klip yönetmenliği ise Noyan Poyraz Yalçın'a ait. “Solmuş” şarkıların kadim meselesi olan aşkı odağına alıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=ADNX3y-9PDg

“HİKÂYEM ÇOK”

Haziran başında dinleyiciyle buluşan şarkılardan biri Anıl Bayraktar’ın ilk teklisi “Hikayem Çok”. Sony Music etiketiyle çıkan şarkının sözü ve bestesi Bayraktar’a düzenlemesi Çağahan Öztürk’e ait.

Mert Medeni ve Çağahan Öztürk prodüktörlüğünde yayınlanan şarkı için Anıl Bayraktar, “İlk görünüşte bir aşk şarkısı gibi hissedilse de yıllardır süren çabalarımın bir ürünü aslında. Kendimle mücadelemin bir dışavurumu, bir anlamda yüzleşme.” diyor. Şarkının klip yönetmenliğini ise Haydar Taştan yaptı. “Hikâyem Çok” yola çıkanların, yolda olanların seveceği şarkılardan biri.

https://www.youtube.com/watch?v=p10G58QbSYk

“FIRTINALAR”

“İklimler” grubunun elektronik türde ve farklı synth tonlarıyla harmanladıkları ilk single çalışması “Fırtınalar” hazan havası taşısa da ilk yaz şarkılarından. Vokalde Salih Yurduseven, elektrik gitarda Deniz Kerem Çıtak ve bas gitarda Melih Barış Özen’in yer aldığı şarkının mix çalışmaları Barış Ergün’e, mastering ise Orçun Ayata’ya ait. 2010 yılından beri birlikte müzik yapan grup 2018’de tekrar İstanbul’da biraraya gelerek müzik yapmaya başladı. İklimler’in kendilerine has tarzda yaptığı “Fırtınalar” alternatif müzik arayışında olan dinleyiciler için iyi bir seçenek.

https://www.youtube.com/watch?v=SRml98fVwTI

“BEN RÜYALAR İÇİNDE”

Olta Dayanışma albüm serilerinin altıncısı olan Hafıza isimli albüme “Kurtar Beni” isimli şarkısıyla destek olan Ankaralı müzik grubu Son Uçurtma’nın son teklisi “Ben Rüyalar İçinde” dinleyicinin beğenisine sunuldu.

Salgın sürecinin başından beri “Bir Akşamüstü”, “Bu Gece Ay Karanlık” isimli şarkılar yayınlayan grup, son çalışmasıyla kişisel dertleri, kentin boğucu atmosferiyle bütünleştirerek anlatıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=eBiEci8CGNw

“DOSTLARIM NERDELER?”

Ari Aliciyan’ın yeni teklisi “Dostlarım Nerdeler?” pandemi sürecinde hepimizin derdini anlatan aynı zamanda da neşeli bir şarkı olarak dinleyiciyle buluştu. Söz ve müziği Aliciyan’a ait şarkıda perküsyonda Mehmet Akatay, akustik gitarda Aytun Gelgin, ud - buzukide Altuğ Öncü, vokallerde ise Beyza Eşme, Mehmet Aykoç, Şenol Örsçüler sanatçıya eşlik ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=3FvaIm1ylv8

“GİTMEK LAZIM”

Kadıköylü müzisyen Korhan Kodaman’ın 6 şarkıdan oluşan albümü “Gitmek Lazım” yaz başının albümlerinden biri. Geçtiğimiz hafta tüm dijital platformlarda dinleyici beğenisine sunulan albüm pandemi döneminde hazırlandığı için zamanın ruhunu, ruh halini anlatıyor. Tüm şarkıların söz ve bestelerinin Korhan Kodaman’a ait olduğu albümde Ahmet Metin Çakan, “Masallarda” şarkısının sözüyle yer alıyor. Düzenlemeleri ve enstrüman çalımları Arıkan Sarıkaya, Volkan Konya, Can Alper tarafından Stüdyo Arı’da yapılan albümde Kodaman’a Gökhan Büyükkara, Marco Simoncelli, Elerki, İlkay Özboyar, Dilanil Şençiçek konuk sanatçı olarak eşlik ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=-_LUYg8FQb8

“YARININ SUYU”

Geçtiğimiz hafta dinleyici ile buluşan yeni teklilerden biri olan “Yarının Suyu” aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. 2019'da tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü’ne can suyunu getiren Finish markası, projenin ikinci yıl dönümünü “Barabar” grubu tarafından yazılan ve seslendirilen “Yarının Suyu” şarkısıyla kutluyor. Türkiye’nin yakın gelecekte su kısıtı yaşamaması için Yarının Suyu platformunda projeler yürüten marka, şarkının videosu her izlendiğinde Kuyucuk Gölü’ne 57 litre su bağışı yapacak.

Kuyucuk Gölü projesini merkeze alan reklam filminde de bir türkü seslendiren sevilen oyuncu Taner Ölmez'in solisti olduğu Barabar grubu, şarkıyı bir aylık bir sürede yazıp kaydetti. “Yarının Suyu” şarkısının söz yazarı ve bestesi ise grup üyesi Fırat İksivri’ye ait.

https://www.youtube.com/watch?v=cliwi3zFAtw