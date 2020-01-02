İlk mahalle tiyatrosu Yeldeğirmeni'nde

“Her mahalleye bir tiyatro” sloganıyla yola çıkan Perdesiz Sahne, sadece mahalle sakinlerinden oluşan Yeldeğirmeni Mahalle Tiyatrosu'nu kuruyor. Perdesiz Sahne Genel Sanat Yönetmeni İskender Atilla Atasoy, “Her insan tiyatro heyecanını yaşamalı” diyor

Yeldeğirmeni Mahallesi'ni mekan eyleyen ve 2 Ekim'de sahneye konulan ilk oyunla da seyirciyle buluşan Perdesiz Sahne, “Her mahalleye bir tiyatro” sloganıyla Yeldeğirmeni Mahalle Tiyatrosu'nu kuruyor. “Sevgili komşularımız duyduk duymadık demeyin! Sadece mahalle sakinlerinden oluşan bir tiyatro kuruyoruz” diyen Perdesiz Sahne, 30 Aralık Pazartesi günü “Yeldeğirmeni Mahalle Tiyatrosu Tanışma Günü” düzenledi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen tanışma çağrısına cevap veren mahalleli, elinde keki ve böreğiyle Perdesiz Sahne tiyatrosunun kapısını çaldı.

Sohbetin ardından Perdesiz Sahne Genel Sanat Yönetmeni İskender Atilla Atasoy mahalle tiyatrosu hakkında aydınlatıcı bilgiler paylaştı. “Her insanın tiyatro heyecanını yaşamasını istiyorum” diyen Genel Sanat Yönetmeni İskender Atilla Atasoy, konuşmasına şöyle devam etti; “Her mahallede bir tiyatro hedefiyle yola çıktık. Yeldeğirmeni Mahalle Tiyatrosu ülkemizin ilk mahalle tiyatrosu olacak. Sadece mahalle sakinlerinden oluşan farklı meslek gruplarından insanları bir araya getirerek, tiyatro sanatının temelleri üzerine bir sivil toplum örgütü kurmak amaçlarımız arasında. Her yaştan kişiye tiyatronun kapısı açık. Tiyatronun iyileştirici tarafını her mahalleye kanalize etmek ve insanları tiyatroya yaklaştırmak istiyoruz. Hayat şartlarından ya da başka sebeplerden dolayı tiyatro aşkı içlerinde kalan insanlar var. Mahalle tiyatrosu bu aşkı yaşamalarını sağlayacak. Öğretmenin, doktorun, öğrencinin... herkesin tiyatroya ihtiyacı var. Çünkü sanatın iyileştirici yönü var. ”

“OYUN GELİRLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE”

İskender Atilla Atasoy, “Yeldeğirmeni Mahalle Tiyatrosu olarak ilk hedef 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde oyun sahneleyebilmek. Oyun gelirleri sadece sosyal sorumluluk için kullanılacak. Nerede kime ne kadar destek verebilirsek ne mutlu bize. İnsanların yüzlerinde ve çocukların gülümsemelerinde bir yer edinmek hayaliyle çıkıyoruz bu yola. Bunda sizlerin de katkısı olacak” dedi. Rasimpaşa Mahallesi Muhtarlığı'nın da projeye destek verdiğini belirten Genel Sanat Yönetmeni Atasoy sözlerine şu bilgileri ekledi; “Amacımızın ve hedeflerimizin yazdığı bir yönetmeliğimiz var. Bütçe ve disiplin gibi kurullarımız olacak. İhtiyaçların karşılanması için bir aidat sistemi olacak. Katılımcıların uygun olduğu günlere göre toplanma zamanları belirlenecek. Hem eğitim hem de oyuna hazırlık süreci beraber ilerleyecek. Mahalle sakinlerini bekliyoruz. Muhtarlıktan alınan ikametgah kağıdı ve 2 vesikalık fotoğraf kayıt için yeterli olacak.”

“SOSYALLEŞMEK İSTEDİM”

Atasoy'un yaptığı bilgilendirmenin ardından mahalle sakinlerinden Funda Ünüvar, “Mahalle tiyatrosu tanışma günü bilgisini muhtarlığın sosyal medya hesabında gördüm. Bu projenin içinde olmak istedim. Çünkü evde sadece çocukla ilgileniyorum. Bu nedenle hiçbir sosyal aktivitiye katılamıyorum. Hem sosyalleşmek hem de yeni komşuluklar edinmek istedim.” derken Elif Aktaş Yanaş da şunları söyledi; “Tiyatro izlemeyi çok seviyorum. En son lise de sanırım bir tiyatro oyununda oynadım. İçimde sanırım bir şeyler kalmış olabilir.(Gülüyor) Sahnede olmak çok güzel bir duygu olsa gerek. Ayrıca oyun gelirlerinin ihtiyaç sahiplerine gidecek olması da beni çok mutlu etti.”