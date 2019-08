İlk “Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali” Kadıköy’de

Bu yıl ilki yapılacak olan Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali, 13-15 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde!

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenleri ve filmleri, “Directed by Women Turkey” adıyla İstanbul’da buluşuyor. Dünyada dört yıldır ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede Eylül ayında “Directed by Women Worldwide Film Viewing Party”adıyla gerçekleştirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali, 13-15 Eylül 2019 tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde yapılacak.

Festivalde her dilden, dinden ve kültürden farklı bakış ve hikâyelere sahip kadınların çektiği 30 finalist film yer alıyor. Belgesel, kurmaca, animasyon kategorilerinde gösterilecek filmlere ulusal ve uluslararası olmak üzere en iyi film ödülü verilecek. Festivalin bu yılki jürisinde Bennu Yıldırımlar, Meryem Yavuz, Çağrı Vila Lostuvali ve Ceylan Özgün Özçelik yer alıyor.

Festivalin Türkiye Platformu, kadın kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak, dünyanın her yanından kadın sinemacıları bir araya getirerek kültürel ve sanatsal etkileşim yaratmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra nitelikli kısa filmleri seyirci ile buluşturmak, kısa filme olan ilgiyi arttırmak, kısa filmin bağımsızlığına ve metrajına sahip çıkmak, kültürlerarası diyalog ve farkındalık yaratmak festivalin hedefleri arasında.

Festival boyunca film gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşiler gerçekleştirilerek sinemacılar ile seyircilerin buluşması sağlanıyor. Yazılı ve görsel sosyal medya alanlarını da kullanan festival Amerika ve Avrupa ile eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştiriliyor.



