“İlk” bilimkurgu seçkisi çıktı

Çeşitli yasarların bilimkurgu öykülerinden oluşan “İlk”, İthaki Yayınları’ndan çıktı. Derlemede yer alan yazarlar telif gelirlerini Moda’da bulunan Özgen Doğan Berkol Bilimkurgu Kütüphanesi’ne bağışladı

İlk, ismiyle müsemma bir kitap. Pangea Kitaplığı’nın ilk öykü kitabı ve ilk öykü seçkisi. Bilimkurgu Kulübü ile ortaklaşa yürütülen projede hem bilimkurgu alanında senelerdir eser veren yazarlar hem de türe yabancı ama edebiyatta tecrübeli isimler yan yana geliyor. İlk’i emsallerinden ayıran en büyük özellik de bu. Türün duayenleri ile edebiyatın usta isimlerini biraraya getirmesi. Tematik bir öykü derlemesi olan kitabın teması ise “başlangıç”.

Seçkinin bir diğer özelliği ise derlemede yer alan tüm yazarların telif gelirlerini, erken yaşta kaybettiğimiz bilim insanı Özgen Berkol Doğan’ın adını yaşatma gayesiyle Kadıköy’de kurulmuş olan bilimkurgu kütüphanesine bağışlaması. Yazarlar böylece bu türün daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir adım attılar.

Seçkide gazetemiz yazarlarından Feyza Hepçilingirler’in yanı sıra Afşin Kum, Arzu Uçar, Aşkın Güngör, Burak Albayrak, Cem Akaş, Çağrı Mert Bakırcı, Fuat Sevimay, İsmail Yamanol, Kadire Bozkurt, Mehmet Berk Yaltırık, Murat S. Dural, Müfit Özdeş, Onur Çalı, Onur Güzeldiyar, Öznur Babur, Pınar Duman, Selim Bektaş, Selim Erdoğan, Tuğrul Sultanzade ve Volkan Yalçın’ın birer hikayesi bulunuyor.

“BİLİMKURGU İYİ Kİ VAR!”

Bülent Somay, kitapla ilgili şunları söylüyor: “Elinizdeki derlemede yirmi bir öykü var. Hiçbiri ‘kısa öykü’ türünün kestirmesine sapmıyor, bir ‘ilginç fikir’ + bir ‘şaşırtmaca’ = kısa öykü şablonuna sığınmıyor. Ortaya attıkları ilginç fikirleri karşılarına alıp hesaplaşıyorlar, didikliyorlar, kurcalıyorlar; gerçek insanların bu fikirlerin gerçek olduğu bir dünyada nasıl yaşayabileceğini soruyorlar kendilerine. Hikâye anlatıyorlar. Masalcı dedeler ve nineler olma yoluna çıkıyorlar; yani edebiyattaki en zor işe kalkışıyorlar.”

