Haftalık Bağımsız Gazete 25 Mayıs 2018
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İKSV’den Kadıköy Belediyesi’ne plaket

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı Kadıköy Belediyesi’ne plaket verdi.

İKSV’den Kadıköy Belediyesi’ne plaket
GazeteKadıköy

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 46’ıncısı düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı Kadıköy Belediyesi’ne plaket verildi.

İKSV tarafından, bu yıl “aile bağları” teması ile düzenlenen 46’ıncı İstanbul Müzik Festivali, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ve konseriyle başladı. Törende İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve festivale mekân desteği veren Kadıköy Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İş Sanat temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. Festivale Süreyya Operası ile mekan desteği veren Kadıköy Belediyesi adına plaketi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu aldı. 

AÇILIŞ GENÇ PİYANİST SUNWOO’DAN

Törenin ardından İstanbul Müzik Festivali, Festivalin Yerleşik Orkestrası, Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 28 yaşındaki genç piyanist Yekwon Sunwoo’nun konseriyle başladı. Yekwon Sunwoo, 2017 XV. Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması’nda ona Altın Madalya kazandıran, Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nu yorumlarken Goetzel yönetimindeki BİFO, konserin ikinci yarısında Çaykovski’nin 49 Opus numaralı 1812 Üvertür’ünü seslendirdi.

12 Haziran tarihine kadar, 17 farklı mekânda gerçekleştirilecek 25 konserde 500’e yakın sanatçıyı ağırlayacak 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra 19 konsere doğru konuşması ile çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

Etiketler; #iksv #Kadıköy Belediyesi #aykurt nuhoğlu
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