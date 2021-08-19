Haftalık Bağımsız Gazete 19 Ağustos 2021
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İKSV'den Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür plaketi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 49’uncusu düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen bir törenle açılışını yaptı. Törende festivale desteklerinden dolayı Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür plaketi verildi.

İKSV'den Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür plaketi
GazeteKadıköy

İKSV tarafından, bu yıl “Başka Bir Dünya Mümkün” teması ile düzenlenen 49’uncu İstanbul Müzik Festivali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen açılış töreni ve konseriyle başladı. 

Sunuculuğunu Toprak Sergen’in yaptığı törende İstanbul Müzik Festivali’ne mekan desteğinde bulunan Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür plaketi verildi. Plaketi, Kadıköy Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın elinden aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na,  Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. temsilcilerine de teşekkür plaketleri verildi.

Törenin ardından 49. İstanbul Müzik Festivali, günümüzün önemli piyanistleri arasında sayılan Anna Vinnitskaya ve Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle başladı. Konserde Dmitri Şostakoviç'in Piyano Konçertosu no.1, Do minör, op.35 ve Caz Orkestrası için Süit no.2 eserleri ile Sergey Prokofiev’in Piyano Konçertosu no.1, Re bemol Majör, op.10 başlıklı eserleri seslendirildi.

"Başka Bir Dünya Mümkün" başlığını taşıyan festival, 16 Eylül'e kadar 14 farklı mekanda 20 konsere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında ayrıca ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #iksv #kadıköy belediyesine ödül #mustafa oltulu #bülent eczacıbaşı #iksv başkanı
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