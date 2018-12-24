İkiz sanatçılardan “ikiz tuvaller”

Dr. Zeynep Gökçe Akgür ve Dr. Emine Nilüfer Akgür Özer’in, “İkiz Tuvaller” isimli sergisi 22 Aralık Pazar günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde açıldı.

İrem ÇABUK

Akademisyen kökenli ikiz kardeşlerin çalışmalarını içeren “İkiz Tuvaller” adlı serginin içerisinde çini ve seramikler de bulunuyor. Dr. Nilüfer Akgür Özer, “Geleneksel motif ve desenlerden yola çıkarak modern formlara ulaşmaya çalıştık.” dedi.

Ayrıca ikiz kardeşler, her tabloyu kişisel olarak ortaya çıkardıklarını, bir tuvalde ortak çalışma yapmadıklarını söylediler. “İkiz kardeşim benim hocamdır.” diyen Zeynep Gökçe Akgür ise kardeşinin Kozyatağı’nda bulunan Atolye Nili isimli atolyesini devam ettirdiğini söyledi. Bu serginin, Dr. Emine Nilüfer Akgür Özer’in ikinci, Dr. Zeynep Gökçe Akgür’ün ise ilk kişisel sergisi olduğu biliniyor.

Sergi 28 Aralık’a kadar Barış Manço Kültür Merkezi’nde görülebilir.