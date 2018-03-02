İki yazar iki imza

Son dönemde kitapları çıkan iki yeni yazar, bu haftasonu kitaplarını okurları için imzalayacak

Yaşadığı mahalleyi öykülerle anlatan Rüzgâr Ceyda Alpak, ilgi gören kitabı “Yeldeğirmeni Öyküleri”ni 4 Mart Pazar günü 15.00’te Kadıköy Mephisto’da imzalayacak. Alpak, geçtiğimiz haftalarda gazetemize verdiği röportajda “Bu kitap gidenler ve kalanlar, bu semtin bir şekilde suyunu içmiş, havasını solumuş herkes için yazıldı.” demişti.

Bir diğer Kadıköylü yazar Murat Erdin de “Dünya Hala Büyük Yaşam Hala Kısa” adlı denemelerden oluşan son kitabıyla okurlarıyla buluşacak. Erdin’in imza günüyse 3 Mart Cumartesi 16.00’da Tarihçi Kitabevi’nde.