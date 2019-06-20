Yaratıcı El İşi Tasarım Atölyesi’ne katılan çocukların keçeden yaptığı terlik ve çanta gibi ürünlerin yer aldığı sergi, Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Yaratıcı El İşi Tasarım Atölyesi’ne katılan 9-11 yaş arasındaki 36 çocuk, keçeyi kullanarak pek çok ürün ortaya çıkardı. Bu ürünlerin yer aldığı sergi, 18 Haziran Salı günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Performansbir Katı’nda açıldı. Terlik, enstrüman, çanta ve bebek gibi ürünlerin yer aldığı ve 23 Haziran’a kadar gezilebilecek olan serginin açılışına atölyenin yürütücüsü, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları, çocuklar ve aileler katıldı.

AMAÇ MUTLU ÇOCUKLAR

Yaratıcı El İşi Tasarım Atölyesi yürütücüsü ve Moda Tasarımı Eğitmeni Duygu Karadeniz, ilk olarak Çocuk Sanat Merkezi’nde başlayan ve çok sevilen bu atölyenin iki yıldır Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin bünyesinde bulunan atölyede devam ettiğini söyledi. Karadeniz, “Bu atölyenin amaçları arasında çocukların el ve göz koordinasyonunu sağlamaları, sosyalleşmeleri, özgüven kazanmaları ve ellerine iğne, iplik ve makas almalarını sağlamak yer alıyor. Atölyeye büyük bir keyifle gelen ve mutlu bir şekilde ayrılan çocuklardan olumlu ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Önümüzdeki yıl içinde atölyenin nerede devam edeceğine yönelik çalışmalarımız da başladı.” diye konuştu.

Atölyeye katılan ve sergide ürünü yer alan çocuklardan Yulia Şenbol, “Atölyede severek yer aldım. Zaten bu atölyeye ilk olarak Çocuk Sanat Merkezi’nde katılmıştım ve o zaman 6 yaşındaydım. Arkadaşlarla birarada olmak beni mutlu ediyor. Mutlu olduğum bu yerde keçeden terlik ve bez bebek yaptım.” derken Ahmet Yılmaz da şunları söyledi: “Keçeden çanta ve terlik diktim. İlk defa elime iğne ve iplik aldım… İğne ve iplikle oyun oynamak güzeldi.”