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İFSAK Kısa Filmleri yeniden Kadıköy’de

25. İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali kapsamında yapılan film gösterimleri bu kez 25-26 Mayıs tarihlerinde TAK Tasarım Atölyesi salonunda izleyicileriyle buluşacak

İFSAK Kısa Filmleri yeniden Kadıköy’de
GazeteKadıköy

İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali gösterimlerini kaçıranlara müjde! 25. İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali kapsamında 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen film gösterimleri Kadıköy’de yeniden izleyiciyle buluşuyor. 

39.İFSAK Kısa Film Yarışması ön elemesi Ali Dalgıç ve Mustafa Naymanlar tarafından yapılmış, ön elemeyi geçen filmler bu yılın tek seçicisi Ali Şimşek tarafından izlenerek en iyiler belirlenmişti. İFSAK Ulusal Kısa Film Yarışması’nda finale kalan yapımlar 25-26 Mayıs tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy salonunda gösterilecek. 2009’da hayatını kaybeden yönetmen Ahmet Uluçay anısına gösterim yapılacak etkinlikte Romanya sinemasının kısa film alanındaki başarılı örnekleri de seyirciyle buluşacak.

Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak gösterimler saat 13.00’de başlayacak ve ücretsiz.

Etiketler; #ifsak
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