İFSAK Kısa Film Günleri Kadıköy’de

İFSAK Kısa Film Yarışması, 1978 yılından beri ulusal düzeyde düzenleniyor. Etkinlik, çoğu dünya çapında önemli eserler vermiş değerli sinemacıların ilk eserlerine gösterim olanağı sunmakla birlikte, o yıllardan bugüne arşivlenen filmler sayesinde, ülkemizin en kapsamlı kısa film arşivinin oluşmasına da katkı sağlıyor.
Ücretsiz gösterimlerin programı şöyle:
16 Haziran Cuma 18.00
“Fasl-ı Adana” - Yönetmen: Ali Çevik - 14.42’ (Belgesel)
“Hudut” - Yönetmen: Batuhan Kurt - 30’ (Belgesel)
“Ön Yargı” - Yönetmen: Fatih Yaşar - 4.16’ (Deneysel)
“Huzurevi” - Yönetmen: Ahmet Toklu - 11.20’ (Kurmaca)
“Kefaret” - Yönetmen: Ali Kışlar 10’ (Kurmaca)
“Domuzu Kırmak” - Yönetmen: Alper Tunel - 12.10’ (Kurmaca)
“Deli Seyfullah Destanı” - Yönetmen: Bünyamin Duranoğlu - 20’ (Kurmaca)
Ücretsiz
17 Haziran Cumartesi 13.00
“Bademler” - Yönetmen: Caner Özarslan - 18’ (Belgesel)
“Gözyaşı Yolu” - Yönetmen: Engin Türkyılmaz - 30’ (Belgesel)
”İsterdim” - Yönetmen: Hasan Erdoğmuş - 20.51’ (Belgesel)
“Ülkemden Uzakta” - Yönetmen: Haydar Demirtaş - 20’ (Belgesel)
“Pinokyo İnsan Olunca” - Yönetmen: Mehmet Anıl Acar - 6.40’ (Deneysel)
“5 Dakika” - Yönetmen: Teoman Cüneyt Acar - 9.03 (Deneysel)
“Sonra Uyandım” - Yönetmen: Atilla Ünsal - 14.00 (Kurmaca)
“Lütfi” - Yönetmen: Cahit Kaya Demir - 20’ (Kurmaca)
“Yüzyıllık Yalnızlık” - Yönetmen: Cem Temel - 5.21’ (Kurmaca)
“Güney Kutbu” - Yönetmen: Emin Akpınar - 5’ (Kurmaca)
“Yarım Pedal” - Yönetmen: Emre Bozdoğan - 17’ (Kurmaca)
“Tecahül-i Arif” - Yönetmen: Hasan Kalender - 12’ (Kurmaca)
“Scrabble” - Yönetmen: Merve Gezen - 19.46’ (Kurmaca)
“Bozuk” - Yönetmen: Akın Savaş Yıldırım - 11’ (Kurmaca)
“Yolculuk / Vacation” - Yönetmen: Süleyman Arda Eminçe - 14’ (Kurmaca)
“Asfalt” - Yönetmen: Süleyman Demirel - 1.30’ (Kurmaca)
“Sabun” - Yönetmen: Yusuf Ayaz - 15.05’ (Kurmaca)
“Heverk /Çember” - Yönetmen: Ruken Tekeş - 14’ (Kurmaca)
“Kediler de Gider” - Yönetmen: Mertcan Arslantaş, Sezer Bildiren - 09.58’ (Kurmaca)
18 Haziran Pazar 15.00
“Dağların Oğlu” - Yönetmen: Yavuz Selim Taşcıoğlı - 17.35’ (Belgesel)
“Kıllıt Azalan” - Yönetmen: Zeynep Altay - 17.50’ (Belgesel)
“Tarlataban” - Yönetmen: Mehmet Can İncedal - 27.54’ (Belgesel)
“O’nsuz” - Yönetmen: Ufuk Erdem - 30’ (Belgesel)
“Entropi” - Yönetmen: Hüseyin Urçuk - 14.37’ (Deneysel)
“Monk / Keşiş - Yönetmen: Mehmet Ali Poyraz - 2.46’ (Kurmaca)
“En Yeni Gerçekçilik” - Yönetmen: Mehmet Ali Sevimli - 19.59’ (Kurmaca)
“Zemheri” - Yönetmen: Melih Özhan Dinçel - 16’ (Kurmaca)
“7 Santimetre” - Yönetmen: Metehan Şereflioğlu - 16.30’ (Kurmaca)
“Sokak Sineması” - Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen - 15.53’ (Kurmaca)
“Nebile Hanım’ın Solucandeliği” - Yönetmen: Pınar Yorgancıoğlu - 14.12’ (Kurmaca)
“Medi” - Yönetmen: Resul Sakınmaz - 18.58’ (Kurmaca)
“Kuyu” - Yönetmen: Rıdvan Yavuz - 19.12’ (Kurmaca)