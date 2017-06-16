Haftalık Bağımsız Gazete 16 Haziran 2017
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İFSAK Kısa Film Günleri Kadıköy’de

İFSAK’ın düzenlediği 37. Kısa Film Yarışması’nda ön elemeyi geçen filmler, 16, 17 ve Haziran’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde gösterilecek

İFSAK Kısa Film Günleri Kadıköy’de
GazeteKadıköy

İFSAK Kısa Film Yarışması, 1978 yılından beri ulusal düzeyde düzenleniyor. Etkinlik, çoğu dünya çapında önemli eserler vermiş değerli sinemacıların ilk eserlerine gösterim olanağı sunmakla birlikte, o yıllardan bugüne arşivlenen filmler sayesinde, ülkemizin en kapsamlı kısa film arşivinin oluşmasına da katkı sağlıyor.

Ücretsiz gösterimlerin programı şöyle:

16 Haziran Cuma 18.00

“Fasl-ı Adana” - Yönetmen: Ali Çevik - 14.42’ (Belgesel)

“Hudut” - Yönetmen: Batuhan Kurt - 30’ (Belgesel)

“Ön Yargı” - Yönetmen: Fatih Yaşar - 4.16’ (Deneysel)

“Huzurevi” - Yönetmen: Ahmet Toklu - 11.20’ (Kurmaca)

“Kefaret” - Yönetmen: Ali Kışlar 10’ (Kurmaca)

“Domuzu Kırmak” - Yönetmen: Alper Tunel - 12.10’ (Kurmaca)

“Deli Seyfullah Destanı” - Yönetmen: Bünyamin Duranoğlu - 20’ (Kurmaca)

Ücretsiz

17 Haziran Cumartesi 13.00

“Bademler” - Yönetmen: Caner Özarslan - 18’ (Belgesel)

“Gözyaşı Yolu” - Yönetmen: Engin Türkyılmaz - 30’ (Belgesel)

 ”İsterdim” - Yönetmen: Hasan Erdoğmuş - 20.51’ (Belgesel)

“Ülkemden Uzakta” - Yönetmen: Haydar Demirtaş - 20’ (Belgesel)

“Pinokyo İnsan Olunca” - Yönetmen: Mehmet Anıl Acar - 6.40’ (Deneysel)

“5 Dakika” - Yönetmen: Teoman Cüneyt Acar - 9.03 (Deneysel)

“Sonra Uyandım” - Yönetmen: Atilla Ünsal - 14.00 (Kurmaca)

“Lütfi” - Yönetmen: Cahit Kaya Demir - 20’ (Kurmaca)

“Yüzyıllık Yalnızlık” - Yönetmen: Cem Temel - 5.21’ (Kurmaca)

“Güney Kutbu” - Yönetmen: Emin Akpınar - 5’ (Kurmaca)

“Yarım Pedal” - Yönetmen: Emre Bozdoğan - 17’ (Kurmaca)

“Tecahül-i Arif” - Yönetmen: Hasan Kalender - 12’ (Kurmaca)

“Scrabble” - Yönetmen: Merve Gezen - 19.46’ (Kurmaca)

“Bozuk” - Yönetmen: Akın Savaş Yıldırım - 11’ (Kurmaca)

“Yolculuk / Vacation” - Yönetmen: Süleyman Arda Eminçe - 14’ (Kurmaca)

“Asfalt” - Yönetmen: Süleyman Demirel - 1.30’ (Kurmaca)

“Sabun” - Yönetmen: Yusuf Ayaz - 15.05’ (Kurmaca)

“Heverk /Çember” - Yönetmen: Ruken Tekeş - 14’ (Kurmaca)

“Kediler de Gider” - Yönetmen: Mertcan Arslantaş, Sezer Bildiren - 09.58’ (Kurmaca)

18 Haziran Pazar 15.00

“Dağların Oğlu” - Yönetmen: Yavuz Selim Taşcıoğlı - 17.35’ (Belgesel)

“Kıllıt Azalan” - Yönetmen: Zeynep Altay - 17.50’ (Belgesel)

“Tarlataban” - Yönetmen: Mehmet Can İncedal - 27.54’ (Belgesel)

“O’nsuz” - Yönetmen: Ufuk Erdem - 30’ (Belgesel)

“Entropi” - Yönetmen: Hüseyin Urçuk - 14.37’ (Deneysel)

“Monk / Keşiş - Yönetmen: Mehmet Ali Poyraz - 2.46’ (Kurmaca)

“En Yeni Gerçekçilik” - Yönetmen: Mehmet Ali Sevimli - 19.59’ (Kurmaca)

“Zemheri” - Yönetmen: Melih Özhan Dinçel - 16’ (Kurmaca)

“7 Santimetre” - Yönetmen: Metehan Şereflioğlu - 16.30’ (Kurmaca)

“Sokak Sineması” - Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen - 15.53’ (Kurmaca)

“Nebile Hanım’ın Solucandeliği” - Yönetmen: Pınar Yorgancıoğlu - 14.12’ (Kurmaca)

“Medi” - Yönetmen: Resul Sakınmaz - 18.58’ (Kurmaca)

“Kuyu” - Yönetmen: Rıdvan Yavuz - 19.12’ (Kurmaca)

Etiketler; #belgesel #kısa film #ifsak #barış manço kültür merkezi #sinema
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