Haftalık Bağımsız Gazete 16 Şubat 2018
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İFSAK Fotoğraf Atölyesi Kadıköy’de

Köklü tarihiyle fotoğraf alanında en önemli kurumlardan biri olan İFSAK, pek çok ünlü fotoğrafçıyı yetiştirdiği Temel Fotoğraf Semineri’ni Kadıköy’e taşıdı.

İFSAK Fotoğraf Atölyesi Kadıköy’de
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle artık atölye çalışması Beyoğlu’ndaki İFSAK binasının yanı sıra Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde de yürütülüyor

Anadolu Yakası İFSAK 4. Dönem Temel Fotoğraf Semineri 31 Mart’ta Barış Manço Kültür Merkezi’nde başlıyor.

İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), 59 yılı geride bıraktı. Geçen bu süre içinde pek çok fotoğrafçı ve sinemacı yetiştiren İFSAK, bir dernek olarak amatör bir ruhla, profesyonel çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

İFSAK'ın bu başarıyı yakalamasının en önemli nedeni, tüm eğitmenlerin Temel Fotoğraf Semineri'nde herhangi bir ücret almadan, gönüllü olarak çalışması…

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen Temel Fotoğraf Semineri Cumartesi günleri saat 11.30 – 13.30 arası gerçekleşecek.

Seminer sırasında açıklamalı olarak aktarılan konuların pratik uygulaması için bir seminer dönemi boyunca 2 eğitim gezisi gerçekleştiriliyor.

Dönem sonu özel olarak atanmış bir Proje Yöneticisi ve Yardımcısı eşliğinde, üzerine ortalama 6 ay çalışacakları fotoğraf projesinin ne olacağını öğreniyorlar. Proje yöneticisinin zaman planına bağlı olarak proje ile ilgili toplantılar, fotoğraf değerlendirmeleri, fotoğraf gezileri planlanıyor. Söz konusu proje sonucund katılımcılar için İFSAK sergi salonu devreye giriyor ve proje bir sergiyle taçlandırılıyor. Grubun kararına bağlı olarak bir kitap ve/veya fotoğraf gösterisinin hazırlanması da olasılıklar arasında.

Ayrıntılı bilgi için İFSAK Tel:  (0212) 292 42 01 - www.ifsak.org.tr - iletisim@ifsak.org.tr

Etiketler; #ifsak #fotoğraf atölyesi #kadikoy
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