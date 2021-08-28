İDOB, yeni sezonu Süreyya’da açıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonu 1 Eylül’de Süreyya Operası’nda açacak. İDOB’un bu yılki sürprizi ise AKM’nin açılışı olacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, bu sezonun temasını “umut” olarak tanımladı. Suat Arıkan; “Her eserde karşımıza çıkan, kaybettiğimizde her şeyimizi yitirdiğimiz “umut”… aynı zamanda yuvaya dönüş umudumuzun da finali! Bu sezon AKM’de buluşuyoruz…” dedi.

İDOB; Opera - Bale - Modern Dans dallarında, yeni eserlerin de olduğu repertuarıyla; Atatürk Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür Merkezi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Büyükyalı Fişekhane’de sanatseverler ile buluşacak.

AÇILIŞ FIDELIO OPERASI İLE

Sezon açılışı 1 Eylül 2021’de Fidelio Operası’yla Süreyya Operası’nda gerçekleşiyor. Küresel salgın koşulları nedeniyle konser düzeninde seslendirilecek olan eser, Ludwig van Beethoven’ın bestelediği tek opera olma özelliğini taşıyor. Joseph von Sonnleithner tarafından yazılan eserin librettosu, daha sonra Stephan von Breuning ve Georg Friedrich Treitschke tarafından düzenlenmiş. İlk kez 1805 yılında Viyana’da sahnelenen Fidelio Operası’nda, Fransız Devrimi zamanında yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenilmiş. 200 yıl önce olduğu gibi,her dönem geçerliliğini koruyan; umut, sadakat, adalet, özgürlük kavramları, Fidelio Operası’nda işleniyor.

Almanca seslendirilecek olan eserde Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu sahnede olacak. Konserin kurgusu ise Suat Arıkan’a ait.

Fidelio Operası, 1 - 3 - 4 Eylül 2021 tarihlerinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya OperasıSahnesi’nde…