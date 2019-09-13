Haftalık Bağımsız Gazete 13 Eylül 2019
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İçim Şişiyor: Varoluş Üzerine Çeşitlemeler

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, 16. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında Ekin Kano’nun “İçim Şişiyor, Varoluş Üzerine Çeşitlemeler” başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

İçim Şişiyor: Varoluş Üzerine Çeşitlemeler
GazeteKadıköy


Ekin Kano’nun “İçim Şişiyor, Varoluş Üzerine Çeşitlemeler” başlıklı ilk kişisel sergisi 12 Eylül - 25 Ekim tarihleri arasında lisenin girişinde bulunan Caporal Evin birinci katında görülebilir.

Resim yapma sürecini bir simyacı gibi ele alan Kano, endüstriyel malzemeler yerine eski tarifleri kullanarak kendi yüzeylerini üretiyor. “Kendini Yaşayan Beden” isimli cam heykel, sergi süresince çoğalmaya ve evrilmeye devam edecek bir mantar ve kombuça kolonisini içinde barındırırken, “Atalara Tapınma” isimli seri ise sanatçının kendi yetiştirdiği ve kuruttuğu kombuça anaları ile ürettiği kolajlardan oluşuyor.

Caporal Evin birinci katındaki sergi mekânının pencereleri, lisenin bahçesindeki tarihi ağaç ve bitkilere açılıyor. Bahçedeki çitlembik (Celtis australis) ağacının bir dönüşümü olarak ortaya çıkan “Tek Yumurta İkizi” isimli resim ve pencere camlarına yapıştırılarak sergilenen “Atalara Tapınma” kolaj serisi okulun bahçesiyle sergiyi ilişkilendiriyor.

“İçim Şişiyor, Varoluş Üzerine Çeşitlemeler”, sergisi insanın küresel çapta belirleyici gücü olduğu, biyolojik, kimyasal ve jeolojik bir aktör haline geldiği Antroposen çağında, insanı merkezden çıkaran biyomerkezci bir anlayışla alternatif bir doğa tarihi önermesi sunuyor.

Etiketler; #bienal #Saint-Joseph
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