İç dünyalarını resmettiler!

30 ressam, iç dünyalarını tuvallere aktardıkları ortak karma sergiyi Caddebostan'da açtı

Sanatı yaşama biçimi haline getirmiş, emek ve gönül vermiş sanatçılar “Sadece Sergi” adı altında karma sergide buluşuyor. 20 Şubat’a dek Caddebostan’daki Kaş Sanat Galerisi’nde sergilenecek eserler, sanatçıların kendi iç dünyalarını ve hayata bakışını yansıtıyor. Kimisi eserlerinde siyah beyaz ruh halini kimisi rengârenk coşku dolu ruhunu kimisi korkularını, kimisi mutluluklarını eserlerine yansıttı. Bu sergi için herkes kendi iç dünyasına ait bir eser yaptı. Organizasyonunu Sibel Tetik’in üstlendiği sergide; Argan Öztaş, Atilla Çavdarlı, Ayşegül Şibiroğlu, Bahattin Odabaşı, Banu Gökalp, Filiz Işılay, Funda Alkan Cumbul, Gizem Uzkur, Gulgun Haksal, Hrasun Sergio, İpek Hazneci, İrem Arcasoy, İsmet Tuncer, Karin Cincioğlu,Mualla Soğancı, Naci Doğan, Nezihe Gökçe, Nevin Torun, Nuray Atasagun, Nursen Gürcay, Öznur Karadayı, Pakize Akkaya, Pınar Türe Gürsoy, Remzi İren, Senur Biçer, Setenay Sezer, Sibel Sicimoğlu, Şafak Isilay,Yeşim Aksöz, Zeynep Çokşenim’in eserleri yer alıyor.