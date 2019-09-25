İBB Şehir Tiyatroları’nda yeni dönem

İBB Şehir Tiyatroları 2019-2020 sezonu repertuvarını kamuoyuyla paylaştı. Sezon 2 Ekim’de başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 106. yılında yeni repertuvarını ve yeni sezon çalışmalarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen bir törenle basın ve kültür-sanat dünyasıyla paylaştı.

Tanıtım toplantısına İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur yanı sıra çok sayıda Şehir Tiyatroları sanatçısı katıldı.

Oyunları yeni bir anlayış ve vizyonla sahneleyeceklerini ifade eden İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı şöyle konuştu: “Seçim süreci sebebiyle çok kısa bir sürede hazırlanmak durumunda kaldık. İlerleyen günlerde daha iyiyi, daha güzeli yakalamak adına repertuarımızda değişiklikler olabilir. Bilimsel, mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak, sanata müdahale etmeden, yenilikçi kararlar alma noktasında kararlı ve cesaretliyiz.”

Şehir Tiyatroları Yönetim Kurulu ile ilgili bir müjdeyi de paylaşan Muratlı, “Yönetim kuruluna seçilecek 2 oyuncu temsilcimiz var. Bu oyuncuların, oyuncularımızın seçimiyle gelmesini istiyoruz. Yönetim tarafından tepeden inme atanma ile değil, oyuncuların seçimiyle gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü sanat özgürlükle yeşerir, müdahaleyle olmaz. Sizlerin seçeceği, temsil edeceği kişiler değerlidir ve yönetim kurulunda söz hakkı olacaktır” diye konuştu.

2’Sİ YENİ 26 OYUN

İBB Şehir Tiyatroları’nın Ekim ayında 2’si yeni, 26 oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazır olduğunu belirten Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da oyunlar hakkında bilgiler verdi.

Şehir Tiyatroları'nın 2 Ekim'de başlayacak yeni sezon repertuvarında "Ay Carmela", "Biraz Gelir misiniz?", "Mine", "Gece Kulübü", "Yaygara 70", "Deli İbrahim", "Tatar Ramazan", "Bir Ziyaret", "Ramses 2", "Çın Sabahta" ve "İki Efendinin Uşağı" oyunlarıyla çocuk oyunlarından "Peri Kızı Müzikali", "Rüya" ve "Yaşayan Sayfalar" oyunları yer alacak.

İBB Şehir Tiyatroları’nda Ekim ayında sahnelenecek oyunlar ise şöyle:

İki Efendinin Uşağı, Ay Carmela, Vahşi Batı, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Amanvermez Avni, Söz Veriyorum, Macbeth, Bizim Aile, Şahane Züğürtler, Saadet Hanım, Tatlı Kaçık, On İki Öfkeli Adam, Kahvede Şenlik Var, Hayal-i Temsil, Uzlaşma, Ocak'ta Bahar, Can Yeleği, Ben Çağırmadım, Hisse-i Şayia, Matruşka, Geç Kalanlar, Komik-i Şehir Naşit Bey, Hastalık Hastası, Nora-Bir Bebek Evi, Felatun Bey Rakım Efendi, Son

HALDUN TANER’DE NELER VAR?

Ekim ayı boyunca İBB Şehir Tiyatroları’nın Kadıköy’deki sahnesi Haldun Taner Sahnesi’nde Söz Veriyorum, Hayal-i Temsil, Matruşka, Hastalık Hastası ve Ay, Carmela isimli oyunlar sahnelenecek

Ekim ayında sahnelenecek yeni oyunlar ise şöyle:

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği oyunda, Yılmaz Aydın, Çağlar Ozan Aksu, Doğa Başak, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Murat Güreç, Muzaffer Berışa, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Buğra Özgün, Ali Murat Altunmeşe rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek.

AY, CARMELA

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar. Jose Sanchis Sinistera’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Erkan Akkoyunlu rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde sahnelenecek.