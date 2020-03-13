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HOOD Base’de yeni sergi

HOOD Base, 13 - 18 Mart tarihleri arasında “Benlik: Kısa Ömürlü Bir Hayvan” sergisine ev sahipliği yapıyor

HOOD Base’de yeni sergi
GazeteKadıköy

Farklı disiplinlerden birçok sanatçının, yazarın, şairin işlerine yer verdiği tematik sayılarıyla hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan SANRI Zine, benlik temalı son sayısından hareketle 13 sanatçının çalışmalarının yer alacağı “Benlik: Kısa Ömürlü Bir Hayvan” sergisini SANRI'nın yaratıcısı Yamaç Kona küratörlüğünde gerçekleştiriyor.

Sergide disiplinlerarası bir düzlemde benliğin imal süreçleriyle ilgili ilişkiler ve analojiler yansıtan resim, dijital kolaj, video-art, heykel ve dijital oyun türünde eserler yer alıyor. Eserler, küratörün kendilerinden aldığı ilhamla kaleme aldığı edebi metin zemininde birbirleriyle mesafeleniyor, etkileşime geçiyor.

13 Mart Cuma akşamı, Modus, Velvele ve Alphadub’ın DJ performanslarıyla açılacak sergi, 18 Mart'a kadar her gün 12:00 - 20:00 saatleri arasında HOOD Base'de görülebilir.

Hood Base, Bahariye Cad. İleri Sk. No: 1F’de.

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