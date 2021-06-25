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HKÇKM’de yaz atölyeleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM)’nde yaz atölyeleri 1 Temmuz’da başlıyor

HKÇKM’de yaz atölyeleri başlıyor
GazeteKadıköy

Çocuk dostu bir mimari yaklaşım ve çocuk bakış açısına göre yapılan HKÇKM çocukların farklı etkinlerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olma özelliğine sahip. Geçen sezon, pandemi dolayısıyla çevrimiçi atölyeler gerçekleştiren merkezde, 1 Temmuz’da yüz yüze atölyeler başlıyor. Pandemi kurallarına uygun olarak 14 Temmuz’a kadar devam edecek yüz yüze atölyelere katılım için Kadıköy Belediyesi web sayfasından online başvuru yapmak yeterli. Kontenjanla sınırlı programda çocukların kendi masal kitaplarını yazdıkları ve çizdikleri bir de online atölye yer alıyor.

DOLU DOLU PROGRAM

2 – 14 yaş grubu çocuklar için hazırlanan atölyelerin programına Kadıköy Belediyesi web sayfasından ulaşılabilir.

Programda şunlar var: Drama Atölyesi, Biz Bize Masal Atölyesi, Bebeğimle Beraber - Müzikle Tanışma Atölyesi, Renkli Çanlarla Müziğe Merhaba Atölyesi, Filozof Çocuklar Atölyesi, Annemle Eğleniyorum - Anne Çocuk Atölyesi, Doodle Sanatını Öğreniyorum, Picasso Gibi Portre Yapıyorum, Sanatçı Robot, Anime Çizimi, Ritim, Dans ve Şarkılarla Güne Başla, Beden Perküsyonu Atölyesi, Ritim ve Dans Atölyesi, Müzikler ve Hikâyeleri.

Etiketler; #halis kurtça çocuk kültür merkezi #Kadıköy Belediyesi #yaz atölyeleri
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