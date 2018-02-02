“Herkesin bir öyküsü vardır”

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 7.Sarıyer Edebiyat Günleri ve Fakir Baykurt Öykü Yarışması’na başvurular başladı

Sarıyer Belediyesi bu yıl Sarıyer Edebiyat Günleri ve Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın 7.sini düzenliyor. Ortaokul ve Lise öğrencileri ile Yetişkinlere yönelik iki ayrı kategoride 4 düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 5 Mart 2018 olarak açıklandı.

Yarışmaya katılacakların bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet fotoğrafını küçük zarfa koyarak teslim etmesi gerekiyor. Küçük zarfın içinde bulunan özgeçmişe adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adresini mutlaka yazması isteniyor zira adresi ya da yaş gurubu belirlenemeyen öyküler değerlendirmeye alınmayacak.

Öykülerde ise, öykü yazarının kimliğini belirten hiçbir bilginin bulunmaması gerekiyor.

5 nüsha olarak, küçük zarf ve CD büyük zarfın içine konularak tek zarf halinde teslim edilecek öykülerin konusu serbest… Önceden yayınlanmış öykü kitapları bulunanların ise 5 adet bu kitaplarından göndermeleri bekleniyor. Öyküler Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresine elden, APS, Kargo ve kurye ile gönderilebilir.

Sarıyer Belediyesi yarışmada ödül kazanan eserleri yayınlama hakkına sahip olacak. Yarışmada üç kategoride ilk üçe giren öykülere ödül verilecek. Dördüncü kategoride Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü verilecek. Başvuruları 5 Mart’ta bitecek yarışmanın sonuçları 27 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Kazanan öykülerin sahipleri www.sariyer.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecek.

Seçici Kurul Üyeleri İbrahim Balcı (Yazar), Cafer Hergünsel (Yazar), Tuncay Dağlı (Yazar)

Bilge Karaduman (Yazar), Murat Gürbüz (Edebiyat Öğretmeni), Özcan Karabulut (Yazar), Halil Genç (Yazar) ve Ayşegül Tözeren (Yazar)’den oluşuyor.

EMEK-DİRENİŞ ŞİİR VE ÖYKÜ ÖDÜLLERİ

2015 yılının Ekim ayında aramızdan ayrılan Sennur Sezer’in anısı ve mücadelesini yaşatmak için daha önce Gıda-İş Sendikası’nın düzenlediği “Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri” birlikte bu yıldan başlayarak Manos Kitap ve Gıda-İş Sendikası’nca düzenleniyor.

“Yaşadığımız topraklarda “Sabah sokakları saran ekmek kokusunun mayalanışındaki uykusuzluk payı”nı birlikte yazmak, emeğin tarihine yeni kaynaklar sunmak ve şairin anısını yaşatmak amacıyla” düzenlenen yarışmaya başvurular 16 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek. Ödül sonuçları 1 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak ve ödüller Sennur Sezer’in doğum yıldönümü olan 12 Haziran 2018 tarihinde yapılacak törenle sahiplerine verilecek. Ayrıntılı bilgi için sennursezerodulleri@gmail.com adresine başvurulabilir.