Hem müzik hem sosyal fayda

Kadıköy’de yapılacak müzik etkinliğinde, rock ve blues müzisyen adayları ve müzisyenleri bir araya gelecek. Etkinliğin geliri ise sokak hayvanlarına gidecek

Kadıköylü müzik eğitim kurumu Rock Akademi, öğrencilerinin müzik bilgilerini pekiştirecek hem de sokak havanlarına yararlı bir etkinlik yapacak.

3 Şubat'ta Kadıköy çarşıdaki Zeuve adlı mekanda 15.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, iki aşamalı olacak. İlk bölüm açık sahne’de, öğrenciler ve akademinin takipçileri birbirleriyle ve akademi hocalarıyla karşılıklı müzik yapacaklar. Rock ve blues ağırlıklı buBu mini dinletiye katılımcıların kendi enstrümanlarıyla gelmesi ve çalması gerekiyor. Tüm gelenler profesyonel, amatör ve yarı amatör müzisyenlerden oluşacak, yani bu etkinliğe sadece dinleyici olarak katılmak mümkün değil. İkinci aşama olan workshop kısmında ise yaratıcılık, beste yazımı, doğaçlama atölyeleri yapılacak. Akademi eğitmeni müzisyen hocalar olan Can Gümüş, Onur Şengül ve Sami Yılmaz, bilgi ve tecrübeleri katılımcılara anlatacak ve sahnede onlara uygulama fırsatı sunacak. Bu sene 6.sı yapılan bu etkinliğe sürpriz konuk müzisyenler de katılacak.

Giriş ücretinin 60 TL olacağı etkinliğe geliri daha önceki etkinliklerde odluğu gibi yine Kadıköy bölgesindeki yaralı sokak hayvanlarının tedavi masraflarında kullanılacak.

Rezervasyon için: info@rockakademi.com