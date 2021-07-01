Haziran Şarkıları

Haziran ayında çıkan ve dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan şarkılardan küçük bir derleme hazırladık

Haziran başı dinleyici ile buluşan tekli ve albümlerden küçük bir derleme

ÖZGÜRÜZ İKİMİZ DE

Nasıl Yani’nin yeni single çalışması “Özgürüz ikimiz de”, Bragi Productions etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sözleri Berkay İlhan’a ait şarkının bestesi Mehmet Dilşad Peker ve Berkay İlhan imzasını taşıyor.

Bas gitarda Onur Kerem Özmen' in, elektro gitarda Mehmet Dilşad Peker'in, davulda Tolga Kaya'nın, klavyede Yağmur Kerestecioğlu'nun ve vokalde Berkay İlhan'ın yer aldığı şarkı, sevginin anlamına, arayışına ithaf edilmiş.

https://www.youtube.com/watch?v=q7VZ7av7VLw

PAPATYANIN AHI

Haziran’ın teklilerinden biri de “Kuytudayım”, “Yorulmaz Ellerim”, “Rüya Bitti”, “Yalnızlığın Sonesi” gibi şarkılarıyla bildiğimiz FarDas’ın “Papatyanın Ahı” teklisi. Şarkı Mayıs sonunda tüm dijital pllatformalarda dinleyicinin beğenisine sunuldu.

Söz ve müziğin Ahmet Eren Aras’a ait olduğu şarkının düzenlemesi grup üyelerinden Ahmet Eren Aras, Umut Sefa Yıldız’a ait.

70’li yılların tınıların yer aldığı şarkı bir parça hüzün taşısa da dinlendiren, huzur veren şarkılardan olma özelliği taşıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=HWcX-eomgEE

KALDIRIM

Sezgin İnceel’in yeni teklisi Kaldırım, dinleyicilerini sorularına yanıtlar arayan cinsiyetsiz ve yaşsız kahramanının yolculuğuna davet ediyor. Söz ve müziği İnceel’e ait şarkının Sahil Kasabası Akustik düzenlemesi Manuel Stübinger ve Sezgin İnceel, Meydan Edit düzenlemesi Stas Mishchenko, 34 Remix’i ise Çiçek Çocuk imzası taşıyor. Mix ve mastering’ler ise Furkan Sakızlı’ya ait. Şarkının klibinde yer alan Selen Lun ise aynı zamanda klibin prodüktörlüğünü yaptı.

Metropol insanının kendini arama yolculuğunu anlatan şarkı “Bir kedi bir köpek diyorlar, e inekler nerede?” sözleriyle de bir yandan gülümsetiyor.

https://www.youtube.com/watch?v=HHU1wP4WMKc

HEP Bİ LAF

Reggae grubu Bosphoroots’un vokalisti olarak tanınan Levvera, reggae, hip-hop prodüktörü ve DJ'i Genjah ile ortaklaşa hazırladığı “Hep Bi Laf” adlı teklisinde bir kez daha buluştu. Reggae’nin titreşimlerini hissedeceğiniz tekli 18 Haziran’da Eazy Now & BBI Music Co. etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Daha önce Genjah'ın "Ocelot Riddim" adlı albümünde, "Rasta, Asi ve Kaba Çocuk" adlı parçada bir araya gelen ikilinin ''Hep Bi Laf'' isimli yeni teklisinin mix ve mastering çalışmalarında Da Poet imzası bulunuyor. Yüksek enerjili, neşeli bir şarkı olan “Hep bir Laf” yazın muzip şarkılarından biri.

https://www.youtube.com/watch?v=-hFWy-ydCN8

UYANIRSAM

Dersu Doğan’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı etnik-elektronik bir sounda sahip Loopland albümünden sonra ilk teklisi Uyanırsam ile 18 Haziran’da dinleyiciyle buluştu.

Elektronik tarafını koruyarak, bu sefer Türkçe vokal de içeren Uyanırsam, piyano ve synth üzerine kurulu soundunun yanı sıra hem protest hem de duygusal sözler yer alıyor.

Öldürülen bir uyanamadığı bir günü anlatan şarkı kadın cinayetleriyle yaşamını yitiren, uyanamayan kadınların anısına yapıldı. Şarkının söz ve müziği Dersu Doğan’a ait.

https://www.youtube.com/watch?v=H9r5y-G2ths

“BİR BAŞKADIR”

Ayten Alpman’ın, 30 yıl sonra stüdyoya girerek kaydettiği “Bir Başkadır Ayten Alpman” isimli son albümü Sadun Ersönmez tarafından Chill Out Mix olarak yeniden düzenlenip “Bir Başkadır Ayten Alpman Chill Out Mix 2021” adıyla müzikseverlerle buluştu. Ossi Müzik etiketiyle çıkan albümde 9 şarkı yer alıyor. Ajda Pekkan, Nilüfer, Nükhet Duru gibi farklı sanatçılardan dinlediğimiz şarkıları Ayten Alpman sesi ve yorumuyla dinleyeceğimiz albümde yer alan şarkılar şöyle: “Yaz Yağmuru”, “Sen Benim Şarkılarımsın”, “Sesini Duyur”, “Erkekler Ağlamaz”, “Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var”, “Herkes Kendi Yolunda”, “Seninleyim”, “Söyleyemedim”, “Pencere