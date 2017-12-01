Hayvanların müzikali CKM’de

Animals Musical, Gate Sahne Sanatları’nın 88 kişilik dev kadrosuyla sahneleniyor. 7’den 77’ye geniş bir izleyici kitlesine hitap eden fantastik anlatıma sahip dev prodüksiyon sizleri bekliyor.

İnsan vücuduyla entegre olan dev hayvan kuklaları, geleneksel temalar taşıyan el işçiliğiyle yapılmış benzersiz kostümleri, 4 ve 7 sesli polifonik korosu, uluslararası standartlardaki müziklerinin birleştiği etnik ve modern koreografileri, sürükleyici senaryosu ve rejisiyle her yaştan seyirciyi büyüleyici etkisinin içine alacak.

Fantastik bir Afrika Hikâyesi… Asırlar boyu; aynı toprağın çocukları birbirleriyle savaştı. Nesiller değildi sadece yok olan, Afrika’nın nefesiydi kaybolan. Ubhuntu kabilesi için barışı sürdürmek en önemli şeydi. Çünkü Ubhuntu’lar için herkes saf doğar ve Afrika’nın sırrı da budur. Müzikal 1 Aralık Cuma 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da sahnelenecek.

Bilet Fiyatları: Tam 60 TL, Öğrenci 50 TL