Hayrat’ın yemyeşil doğasından sanat yükseliyor

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nden ilham alan Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi açıldı

Trabzon’un çay bahçeleri ile çevrili Hayrat ilçesinde, Nuhoğlu Vakfı tarafından kurulan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi, Hayrat’ın yetenekli, sanata duyarlı çocuklarını bir araya getirdi. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nden ilham alınarak hayata geçirilen merkezde piyano, flüt, keman, bağlama, kemençe gibi enstrüman derslerinin yanı sıra her çocuk koro eğitimi alıyor. Resim atölyelerinin de düzenlendiği Hayrat Çocuk Sanat Merkezi’nde şimdilik 75 çocuk eğitim alıyor.

Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi’nin açılışı çocukların verdikleri mini bir konserle yapıldı. Açılışa Hayrat Kaymakamı Kübra Demirer, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Onursal Başkanı Çetin Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, vakıf üyeleri ile Hayratlılar katıldı.

Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, Hayrat’tan uluslararası düzeyde sanatçıların yetişeceğine olan inancını belirterek “Hayrat ilçemizde çocuklarımızın sosyal etkinliğini geliştirebileceği çok fazla alan yok. Ben çok yetenekli insanlar çıkacağına inanıyorum. Sadece üniversite okumak değil, sanat da çocuklarımıza bir gelecek yaratabilir.” dedi. Nuhoğlu Vakfı Onursal Başkanı Çetin Nuhoğlu ise memleketindeki çocuklara yönelik bir proje içerisinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AYKURT NUHOĞLU’NDAN DESTEK

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin bir benzerinin Hayrat’ta olması için uğraş veren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Çocuklar sanat, spor ve müzikle yetiştikleri zaman bu bütün yaşamlarına yansıyacak. Dünyada eğitimi iyi olan ülkeler, geleceklerini sağlıklı bir biçimde kurdular ve mutlu, huzurlu birer refah ülkesi oldular. Bizim çocuklarımızın da buna hakkı var.” dedi. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Proje koordinatörü Yeşim Altınay proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Her çocuk hem resme hem müziğe hem de enstrüman çalmaya yönlendiriliyor. Flüt, keman, bağlama, gitar, koro, kemençe derslerimiz var. Ayrıca erken yaş müzik eğitimimiz var. Çocuklar buraya sabah gelip akşam çıkıyor. Yaşayan bir yer oldu. Bizim amacımız köylere de yayılmak. Ulaşımı halledebilirsek Hayrat’ta sanatsız çocuk kalmayacak”.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU…

Hayrat Çocuk Sanat Merkezi’ne bağlama öğrenmeye gelen Gökdeniz Yeşilyurt, evinin kursa yakın olduğunu ve gelecekte bir yeteneğinin olması için kursa geldiğini söyledi.

11 yaşındaki Berat Efe Demircioğlu ise “Yeteneğimi geliştirmek için, annemlere çalmak için kemençe seçtim.” dedi. 12 yaşındaki Melisa İşçi ise 2 aydır keman çalıyor. İşçi duygularını “Keman çalmak güzel hissettiriyor. Keman çalmayı seviyorum, ileride devam edeceğim düşünüyorum.” diyerek anlattı.

Merkezde hem resim hem de müzik dersleri aldıklarını anlatan Ravzanur Çöpoğlu ise “Sanatla benim de bir ilgim olsun diye geldim. Yan flütü biz seçmedik o bize geldi diyebiliriz. Bence iyi de olmuş” dedi.