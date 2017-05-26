Haydarpaşa Kitap Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Haydarpaşa Kitap Günleri, 3-11 Haziran günlerinde tarihi Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilecek

Geçen yıl ilk kez tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen ve 100 bin okurun ziyaret ettiği Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri, bu yıl yine tarihi garın özlediğimiz atmosferinde yapılacak. 3 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve tam 9 gün sürecek 9. Kitap Günleri’ne bu yıl 200’e yakın yayınevi katılıyor. Yüzlerce yazar, hem söyleşiler hem de imza günlerinde okurlarla buluşacak. Film gösterimleri ve söyleşilerin yanı sıra atölyelerde okurlarla yaratıcı işlere imza atılacak.

ONUR KONUĞU FÜRUZAN

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan, bu yılki Kitap Günleri’nin Onur Konuğu. Genellikle “küçük insanlar” diye adlandırılan toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, duyarlıklı iç dünyaları keşfedilmemiş insanları romanlarına taşıyan ve “Parasız Yatılı” ile Türkiye edebiyatına büyük katkı sağlamış olan Füruzan, açılış günü imza standında okurlarıyla buluşacak.

ONUR ÖDÜLÜ CEZAEVİNDEKİ GÜNAY’A

30 yıla yakın Cumhuriyet gazetesinde çalışan, 25 yıldır Kitap Eki’nin Yayın Yönetmenliği’ni sürdüren Turhan Günay, Kadıköy Belediyesi 9. Kitap Günleri’nin “Yayıncılık Onur Ödülü”ne değer görüldü. 9 Cumhuriyet yazarıyla birlikte yaklaşık 7 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Turhan Günay’a ödülü açılış günü gıyabında teslim edilecek.

Çizgi Roman Ödülü ise Karaoğlan’ın yaratıcısı Suat Yalaz’a takdim edilecek.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNE ÇIKIYOR

Bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Haydarpaşa Kitap Günleri, onlarca söyleşiye de ev sahipliği yapacak. Bu yılki söyleşilerde “basın ve ifade özgürlüğü” teması öne çıkıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği “Turhan Günay Yalnız Değildir”, Ben Gazeteciyim İnisiyatifi ise “Basın Özgürlüğü” konulu söyleşiler düzenleyecek. Gazeteci Haluk Şahin son kitabı “Gazeteciyi Kim Öldürdü?”yü anlatacak; gazeteci Burcu Karakaş ise “Ne olacak bu basının hali?” sorusunun yanıtlarını arayacak; gazeteci Merdan Yanardağ da “Medya Nasıl Kuşatıldı?” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

KADIKÖY, SANAT, TARİH

Söyleşilerde öne çıkan bir başka tema ise Kadıköy. Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Tarık Şengün, “Kent ve Yerel Yönetimler” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. “19. ve 20. Yüzyılda Kadıköy”, “Taş Plaklarda Kadıköy”, “Vecihi Hürkuş ve Kadıköy” söyleşileriyle ilçeye dair bilinmeyenler konuşulacak. Kadıköylü yazarlar Ferhat Uludere ve Kadir Aydemir, “Kadıköy’de Yazar Olmak” başlıklı söyleşilerinde sokağın yazıyla ilişkisine değinecek.

DOLU DOLU PROGRAM

Kitap Günleri’nin zengin söyleşi ve imza programında, aralarında İrfan Değirmenci, Haydar Ergülen, Ali Akay, Enis Batur, Mine Kırıkkanat, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Hüsnü Mahalli, İbrahim Kaboğlu, Fatih Portakal, Gülsüm Cengiz, İhsan Eliaçık, Ionna Kuçuradi, Sevin Okyay, Ahmet Ümit, Özgür Mumcu, Ataol Behramoğlu, Mert Fırat, Sunay Akın gibi pek çok yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci Kadıköylülerle buluşacak.

FİLM GÖSTERİMLERİ

Haydarpaşa Kitap Günleri, Kısa Film Kolektifi’nin film gösterimlerine ve söyleşilerine de ev sahipliği yapacak. “Tarihin Rayları Üzerinde”, “In Out”, “The Train” filmlerinin gösterimlerinin yanı sıra, “In Out” gösteriminin ardından yönetmen Zeynep Merve Uygun ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu gösterimler Haydarpaşa Garı’na ve istasyonlara da bir saygı duruşu niteliğinde.

ATÖLYELER

Haydarpaşa Kitap Günleri boyunca, özellikle çocuk ziyaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçirebileceği pek çok atölye düzenlenecek. Felsefe, Origami, Karikatür, Yaratıcı Yazarlık, Dedektiflik, Hikâye Yazma, Portre Çizim ve Masal Terapisi atölyeleri, bu atölyelerden sadece birkaçı…

RİNG SEFERLERİ VAR

Kadıköy Belediyesi, 9. Kitap Günleri boyunca Bostancı Lunapark, Bostancı Vapur İskelesi ve Kadıköy Haldun Taner önünden Haydarpaşa Garı’na ring seferleri düzenleyecek. 3-11 Haziran günleri 11.00, 13.30, 16.30 ve 19.30’da Bostancı Vapur İskelesi önünden; 10.30, 14.00, 17.00, 20.00’da Bostancı Minibüs Yolu Lunapark önünden; 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30’da Kadıköy Haldun Taner önünden 9. Kitap Günleri’nde servisler olacak.