Haydarpaşa Garı’nda çaya davet

Dünyada en çok çayın tüketildiği ülke olan Türkiye’de ilk kez bir çay festivali düzenleniyor

29-30 Nisan tarihleri arasında Haydarpaşa Garı’nda gerçekleşecek olan 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, çay kültürünü her yanıyla konuklarına yaşatacak. Farklı ülkelerin çaylarını tadabilme fırsatı, çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet toplantıları, uygulamalı atölyeler, yarışmalar, konserler ve eğlence aktiviteleri festival programında yer alacak.

Sunay Akın’ın çay ve edebiyat üzerine yapacağı keyifli bir sohbet ile renk katacağı etkinlikte

dünyadan ve Türkiye’den çay markaları, çay ile bağlantılı diğer sektör temsilcileri stant alanında çay severlerle buluşacak.

Marmara Babil’in organize ettiği 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali’nin biletleri, Biletix üzerinden satışa çıktı. Bilet fiyatları tek gün için 15 TL, iki gün için 25 TL olarak satılıyor. Ayrıntılı program için: http://cayfestivali.com/